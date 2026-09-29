Суха погода із сильним вітром на півдні - прогноз синоптиків на 29 вересня
Київ • УНН
29 вересня в Україні очікується суха погода без опадів і до 23° тепла. На півдні можливі пориви вітру до 20 м/с.
Суха погода, з температурою до 23 градусів тепла і сильними поривами вітру на півдні, очікується в Україні 29 вересня. Про це УНН пише з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Деталі
За прогнозом, сьогодні невелика хмарність.
Без опадів.
Вночі та вранці в західних областях місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
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