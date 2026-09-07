Более 20% жилых домов Украины ещё не готовы к отопительному сезону

Украина продолжает готовить жилищно-коммунальное хозяйство и социальную сферу к зиме. Как сообщили в Минвосстановления, к отопительному сезону ещё не готовы более 20% жилых домов, передаёт УНН.

По состоянию на начало сентября к отопительному сезону подготовлено более 114 тысяч жилых домов — 79,2% от запланированного - говорится в сообщении.

Что уже сделано:

🔹 подготовлено 14 194 котельные и более 13,3 тыс. км тепловых сетей

🔹 подготовлено 20,6 тыс. объектов социальной сферы — школ, детских садов и учреждений здравоохранения

🔹 подготовлено 2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тыс. скважин

🔹 дорожные службы подготовили 4 124 единицы спецтехники, отремонтировали 8,6 млн м² дорог и заготовили более 1,3 млн тонн посыпочных материалов и реагентов

По данным ведомства, отдельное внимание уделяется прифронтовым регионам, где критическая инфраструктура работает под постоянной угрозой атак. Важно не только завершить ремонты, но и обеспечить резервы и готовность к оперативному восстановлению услуг в случае повреждений.

Регионы должны усилить резервное питание перед отопительным сезоном