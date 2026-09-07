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Понад 20% житлових будинків України ще не готові до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

До опалювального сезону підготовлено 79,2% житлових будинків України. Особливу увагу приділяють прифронтовим регіонам і резервам для відновлення.

Понад 20% житлових будинків України ще не готові до опалювального сезону

Україна продовжує готувати житлово-комунальне господарство та соціальну сферу до зими. Як повідомили у Мінвідновлення, до опалювального сезону ще не готові понад 20% житлових будинків, передає УНН.

Станом на початок вересня до опалювального сезону підготовлено понад 114 тисяч житлових будинків — 79,2% від запланованого 

- йдеться у повідомленні.

Що вже зроблено:

🔹 підготовлено 14 194 котельні та понад 13,3 тис. км теплових мереж

🔹 підготовлено 20,6 тис. об’єктів соціальної сфери — шкіл, садочків та закладів охорони здоров’я

🔹 підготовлено 2 900 водопровідних насосних станцій та понад 8,3 тис. свердловин

🔹 дорожні служби підготували 4 124 одиниці спецтехніки, відремонтували 8,6 млн м² доріг та заготовили понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів

За даними відомства, окрема увага — прифронтовим регіонам, де критична інфраструктура працює під постійною загрозою атак. Важливо не лише завершити ремонти, а й забезпечити резерви та готовність до оперативного відновлення послуг у разі пошкоджень.

Регіони мають посилити резервне живлення перед опалювальним сезоном18.08.26, 14:30 • 3970 переглядiв

Антоніна Туманова

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