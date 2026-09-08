В Киеве во время воздушной тревоги под открытым небом проводили посвящение первокурсников, полиция открыла производство
Киев • УНН
Университетское мероприятие в Дарницком районе столицы провели под открытым небом во время воздушной тревоги. Полиция открыла производство по факту служебной халатности.
В столице во время воздушной тревоги под открытым небом проводили посвящение первокурсников, студентов в укрытие не направляли. Как сообщили в полиции Киева, правоохранители устанавливают обстоятельства, открыто уголовное производство, передает УНН.
Детали
Сегодня, около 11:10, в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных университетов в Дарницком районе во время воздушной тревоги проводят мероприятие со студентами.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проводилось мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. Вместе с тем после объявления сигнала "Воздушная тревога" мероприятие не было прекращено, а студентов не направили в укрытие.
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По данному факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность.
В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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