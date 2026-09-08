У Києві під час повітряної тривоги просто неба проводили посвяту першокурсників, поліція відкрила провадження
Київ • УНН
Університетський захід у Дарницькому районі столиці провели просто неба під час повітряної тривоги. Поліція відкрила провадження за службову недбалість.
У столиці під час повітряної тривоги просто неба проводили посвяту першокурсників, до укриття студентів не відправляли. Як повідомили у поліції Києва, правоохоронці встановлюють обставини, відкрито кримінальне провадження, передає УНН.
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Сьогодні, близько 11:10, до поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного зі столичних університетів у Дарницькому районі під час повітряної тривоги проводять захід зі студентами.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводився захід із посвяти першокурсників у студенти. Водночас після оголошення сигналу "Повітряна тривога" захід не було припинено, а студентів не направили до укриття.
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За даним фактом слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України - службова недбалість.
У межах кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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