В Одеській області під час повітряної тривоги в укритті професійного коледжу побили підлітка: поліція розпочала розслідування

В Одеській області під час повітряної тривоги в укритті Савранського коледжу побили підлітка. Відео жорстокого побиття підлітка, учня Північного професійного коледжу в Саврані, з'явилося у мережі. Правоохоронці розпочали розслідування і призначили судово-медичну експертизу, передає УНН.

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Як повідомляє джерело "Думської", конфлікт стався ще 11 жовтня під час повітряної тривоги у приховуванні навчального закладу. Учасники інциденту проживають у гуртожитку для сиріт та іногородніх.

На відео молодик на ім'я Олександр ображає, б'є руками і ногами по тулубу і голові, що не чинить опору ровесника. Що стало причиною конфлікту не до кінця зрозуміло, проте агресор звинувачує жертву в нетрадиційній сексуальній орієнтації та наклепі.

Видання зазначає, що згідно з правилами, у приміщенні з підлітками під час тривоги мали знаходитися відповідальні за їхню безпеку співробітники коледжу. Але за даними ЗМІ, нікого з дорослих не було з дітьми через застілля, що відбувалося в цей момент.

Потерпілого хлопця доправили до лікарні після інциденту лише наступного дня, після чого батьки забрали його додому.

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У поліції Одеської області повідомили, що Відеозапис конфлікту між хлопцями 17 та 16 років поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж і повідомили про це батькам та опікунам юнаків.

Мати молодшого хлопця написала заяву до поліції про притягнення до відповідальності старшого юнака, який завдав її синові тілесних ушкоджень.

Встановлено, що обидва хлопці навчаються в одному навчальному закладі та мешкають при ньому в гуртожитку.

В результаті конфлікту, який виник між хлопцями, попередньо на ґрунті неприязних стосунків, та мав місце 11 жовтня вночі на території закладу, старший хлопець побив молодшого.

За цим фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження.

В рамках розслідування поліцейські призначили судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримав 16-річний юнак, та їх ступінь тяжкості.

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