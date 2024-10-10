Побили у гуртожитку: у Хмельницькому підліток потрапив у реанімацію, поліція відкрила справу

У гуртожитку Хмельницького ВПУ №11 першокурсника жорстоко побив третьокурсник. Постраждалий майже тиждень провів в реанімації. Поліція відкрила криманальне провадження, передає УНН із посиланням на vsim.ua.

Матір потерпілого 15-річного Дениса Мельника розповіла ЗМІ, що проблеми у сина почалися одразу з початку навчального року.

За її словами, одного разу син їй зателефонував і попросив терміново скинути кошти – тоді й вияснилося, що Дениса ображають. Матір вказує на 17-річного третьокурсника Богдана. Як уже потім їй зізнався син, хлопець постійно нападав на нього: бив, розкидав речі, регулярно вимагав кошти.

Коли це з’ясувалося, Дениса перевели в іншу кімнату. Однак це не припинилося. О пів 12 ночі, 2 жовтня, до матері знову зателефонував син. І вкотре попросив гроші. Однак скільки б потім не телефонувала жінка – Денис слухавку не підіймав. Після лише надіслав повідомлення: "Мене побили, вимагають двісті гривень". Коли жінка не змогла додзвонитися до своєї дитини – викликала поліцію.

Хлопця госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню. До учора, 8 жовтня, він перебував в реанімації.

"Його перевели з реанімації, але йому не можна ні повертатися, ні рухатися тому, що є розрив селезінки, крововилив – на селезінці утворилася кіста, забій нирок, пішли зміни в легенях, є рідина в легенях – йому важко дихати. Ще голова побита, він весь був синій: голова, груди, струс головного мозку", – розповіла жінка.

Директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня повідомила ЗМІ: стан його стабільно важкий.

Додамо

Наразі відомо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

"Всіх учасників та свідків конфлікту встановили та допитали. Наразі досудове розслідування в рамках кримінального провадження триває. За результатами експертиз буде вирішуватись питання повідомлення про підозру", – повідомили правоохоронці.