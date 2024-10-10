Избили в общежитии: в Хмельницком подросток попал в реанимацию, полиция открыла дело

В общежитии Хмельницкого ВПУ №11 первокурсника жестоко избил третьекурсник. Пострадавший почти неделю провел в реанимации. Полиция открыла криманальное производство, передает УНН со ссылкой на vsim.ua.

Мать пострадавшего 15-летнего Дениса Мельника рассказала СМИ, что проблемы у сына начались сразу с начала учебного года.

По ее словам, однажды сын ей позвонил и попросил срочно сбросить средства - тогда и выяснилось, что Дениса оскорбляют. Мать указывает на 17-летнего третьекурсника Богдана. Как уже потом ей признался сын, парень постоянно нападал на него: бил, разбрасывал вещи, регулярно требовал деньги.

Когда это выяснилось, Дениса перевели в другую комнату. Однако это не прекратилось. В половине 12 ночи, 2 октября, к матери снова позвонил сын. И в очередной раз попросил деньги. Однако сколько бы потом ни звонила женщина - Денис трубку не поднимал. После лишь прислал сообщение: «Меня избили, требуют двести гривен». Когда женщина не смогла дозвониться до своего ребенка - вызвала полицию.

Парня госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу. До вчерашнего дня, 8 октября, он находился в реанимации.

«Его перевели из реанимации, но ему нельзя ни поворачиваться, ни двигаться потому, что есть разрыв селезенки, кровоизлияние - на селезенке образовалась киста, ушиб почек, пошли изменения в легких, есть жидкость в легких - ему трудно дышать. Еще голова побита, он весь был синий: голова, грудь, сотрясение головного мозга», - рассказала женщина.

Директор Хмельницкой городской детской больницы Наталья Зимак-Закутня сообщила СМИ: состояние его стабильно тяжелое.

Добавим

Известно, что правоохранители начали уголовное производство за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Всех участников и свидетелей конфликта установили и допросили. Сейчас досудебное расследование в рамках уголовного производства продолжается. По результатам экспертиз будет решаться вопрос сообщения о подозрении», - сообщили правоохранители.