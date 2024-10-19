В Одесской области во время воздушной тревоги в укрытии профессионального колледжа избили подростка: полиция начала расследование

В Одесской области во время воздушной тревоги в укрытии Савранского колледжа избили подростка. Видео жестокого избиения подростка, ученика Северного профессионального колледжа в Саврани, появилось в сети. Правоохранители начали расследование и назначили судебно-медицинскую экспертизу, передает УНН.

Детали

Как сообщает источник "Думской", конфликт произошел еще 11 октября во время воздушной тревоги в укрытии учебного заведения. Участники инцидента проживают в общежитии для сирот и иногородних.

На видео молодой человек по имени Александр оскорбляет, бьет руками и ногами по туловищу и голове не сопротивляющегося ровесника. Что стало причиной конфликта не до конца понятно, однако агрессор обвиняет жертву в нетрадиционной сексуальной ориентации и клевете.

Издание отмечает, что согласно правилам, в помещении с подростками во время тревоги должны были находиться ответственные за их безопасность сотрудники колледжа. Но по данным СМИ, никого из взрослых не было с детьми из-за застолья, которое происходило в этот момент.

Пострадавшего парня доставили в больницу после инцидента только на следующий день, после чего родители забрали его домой.

Избили в общежитии: в Хмельницком подросток попал в реанимацию, полиция открыла дело

Добавим

В полиции Одесской области сообщили, что видеозапись конфликта между ребятами 17 и 16 лет полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей и сообщили об этом родителям и опекунам юношей.

Мать младшего парня написала заявление в полицию о привлечении к ответственности старшего юноши, который нанес ее сыну телесные повреждения.

Установлено, что оба парня учатся в одном учебном заведении и живут при нем в общежитии.

В результате конфликта, который возник между ребятами, предварительно на почве неприязненных отношений, и имел место 11 октября ночью на территории заведения, старший парень избил младшего.

По данному факту дознаватели территориального подразделения полиции начали производство по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное легкое телесное повреждение.

В рамках расследования полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлено, какие именно телесные повреждения получил 16-летний юноша, и их степень тяжести.

Избиение 15-летнего студента в общежитии в Хмельницкой области: отреагировал Омбудсмен