Избиение 15-летнего студента в общежитии в Хмельницкой области: отреагировал Омбудсмен
Киев • УНН
15-летний студент попал в реанимацию после избиения в общежитии. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в госорганы для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в госорганы для выяснения обстоятельств и привлечения виновных к ответственности из-за инцидента в Хмельницкой области, где 15-летний студент попал в реанимацию после избиения в общежитии, пишет УНН.
Избиение 15-летнего студента в Хмельницкой области: обратился в ряд госорганов для надлежащего реагирования и выяснения обстоятельств
Детали
Как указал Лубинец, речь идет об инциденте в Хмельницкой области, где ученик профессионального училища попал в реанимацию после избиения его другим студентом.
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"Как только эта информация начала распространяться по социальным сетям, моя представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева немедленно отправилась на место происшествия. Она пообщалась с директором училища, который сообщил, что учебное заведение не имеет собственного общежития, поэтому на основании договорных отношений пользуется помещением другого общежития, где и произошел инцидент. Поэтому именно сотрудники училища были обязаны нести ответственность за соблюдением норм, правил проживания и дисциплину в общежитии", - рассказал Омбудсмен.
По его словам, известно, что дежурство сотрудников в общежитии осуществляется в соответствии с графиком с 18.00 до 22.00. "Избиение одним учеником другого произошло около 23.00. А о происшествии сотрудникам училища сообщил другой ученик. После чего те прибыли на место вместе со скорой и полицией", - сообщил Лубинец.
"Пострадавший парень сейчас находится в больнице, где ему была удалена селезенка", - рассказал Омбудсмен.
Как отметил Лубинец, для выяснения обстоятельств дела и его квалификации он направил запросы в Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области. "В то же время известно, что сотрудники полиции по факту нанесения тяжких телесных повреждений открыли уголовное производство", - добавил он. Также Омбудсмен указал, что обратился в МОН "о проведении служебного расследования относительно халатности работников училища, которыми не был обеспечен надлежащий уровень безопасности ученика". И что направил запрос и в Национальную социальную сервисную службу Украины с просьбой принять безотлагательные меры реагирования.
"Надеюсь на беспристрастное расследование и привлечение виновных к ответственности", - подчеркнул Омбудсмен.