Побиття 15-річного студента у гуртожитку на Хмельниччині: відреагував Омбудсмен
Київ • УНН
15-річний студент потрапив до реанімації після побиття в гуртожитку. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до держорганів для з'ясування обставин та притягнення винних до відповідальності.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до держорганів для з'ясування обставин та притягнення винних до відповідальності через інцидент у Хмельницькій області, де 15-річний студент потрапив до реанімації після побиття в гуртожитку, пише УНН.
Побиття 15-річного студента на Хмельниччині: звернувся до низки держорганів задля належного реагування та зʼясування обставин
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Як вказав Лубінець, ідеться про інцидент у Хмельницькій області, де учень професійного училища потрапив до реанімації після побиття його іншим студентом.
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"Як тільки ця інформація розпочала ширитися соціальними мережами, моя Представниця у Хмельницькій області Оксана Кізаєва негайно вирушила на місце події. Вона поспілкувалася з директором училища, який повідомив, що навчальний заклад не має власного гуртожитку, тому на підставі договірних відносин користується приміщенням іншого гуртожитку, де й трапився інцидент. Відтак саме працівники училища були зобовʼязані нести відповідальність за дотриманням норм, правил проживання та дисципліну в гуртожитку", - розповів Омбудсмен.
З його слів, відомо, що чергування працівників у гуртожитку здійснюється відповідно до графіка з 18.00 до 22.00. "Побиття одним учнем іншого сталось близько 23.00. А про подію працівників училища повідомив інший учень. Після чого ті прибули на місце разом зі швидкою і поліцією", - повідомив Лубінець.
"Постраждалий хлопець наразі перебуває у лікарні, де йому було видалено селезінку", - розповів Омбудсмен.
Як зазначив Лубінець, задля зʼясування обставин справи та її кваліфікації він скерував запити до Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. "Водночас відомо, що працівники поліції за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження", - додав він. Також Омбудсмен вказав, що звернувся до МОН "щодо проведення службового розслідування стосовно халатності працівників училища, якими не було забезпечено належного рівня безпеки учня". І що скерував запит і до Національної соціальної сервісної служби України з проханням вжити невідкладних заходів реагування.
"Сподіваюсь на неупереджене розслідування та притягнення винних до відповідальності", - підкреслив Омбудсмен.