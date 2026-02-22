кремль использует бывших пленных для фейковых "признаний" о якобы пытках в Украине
Киев • УНН
Соответствующие ролики появляются регулярно после каждого обмена пленными и имеют признаки заранее подготовленных постановок.
российская пропаганда снова распространяет видео с "показаниями" военных рф, вернувшихся из плена, пытаясь дискредитировать Украину и оправдать собственные преступления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.
Детали
В пропагандистских телеграм-каналах появилось видео российского военнослужащего, который после обмена якобы рассказывает о "зверствах украинских военных". В ЦПД отмечают, что в таких материалах отсутствуют какие-либо доказательства - есть только слова самого мужчины.
В Центре обращают внимание, что подобные ролики появляются регулярно после каждого обмена пленными и имеют признаки заранее подготовленных постановок. По словам аналитиков, это скорее зачитывание заранее написанных текстов, нежели реальные свидетельства.
В ЦПД подчеркивают, что внешний вид многих россиян, которых возвращают из плена, не соответствует заявлениям о "пытках" - они выглядят ухоженными и не имеют видимых признаков издевательств. В то же время именно россия, по многочисленным подтвержденным фактам, систематически пытает, калечит и убивает украинских военнопленных.
Целью таких видео, отмечают в Центре противодействия дезинформации, является попытка переложить ответственность за собственные военные преступления, оправдать насилие и дискредитировать Украину на международной арене. Постановочные "свидетельства" являются частью более широкой информационной кампании, которую Кремль ведет параллельно с реальным террором против украинских защитников.
Напомним
