09:06 • 8822 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 24134 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 35604 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 32067 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 52934 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 52498 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 39521 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37055 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29426 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 25692 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
публикации
Эксклюзивы
кремль использует бывших пленных для фейковых "признаний" о якобы пытках в Украине

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Соответствующие ролики появляются регулярно после каждого обмена пленными и имеют признаки заранее подготовленных постановок.

кремль использует бывших пленных для фейковых "признаний" о якобы пытках в Украине

российская пропаганда снова распространяет видео с "показаниями" военных рф, вернувшихся из плена, пытаясь дискредитировать Украину и оправдать собственные преступления. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Детали

В пропагандистских телеграм-каналах появилось видео российского военнослужащего, который после обмена якобы рассказывает о "зверствах украинских военных". В ЦПД отмечают, что в таких материалах отсутствуют какие-либо доказательства - есть только слова самого мужчины.

В Центре обращают внимание, что подобные ролики появляются регулярно после каждого обмена пленными и имеют признаки заранее подготовленных постановок. По словам аналитиков, это скорее зачитывание заранее написанных текстов, нежели реальные свидетельства.

В ЦПД подчеркивают, что внешний вид многих россиян, которых возвращают из плена, не соответствует заявлениям о "пытках" - они выглядят ухоженными и не имеют видимых признаков издевательств. В то же время именно россия, по многочисленным подтвержденным фактам, систематически пытает, калечит и убивает украинских военнопленных.

Целью таких видео, отмечают в Центре противодействия дезинформации, является попытка переложить ответственность за собственные военные преступления, оправдать насилие и дискредитировать Украину на международной арене. Постановочные "свидетельства" являются частью более широкой информационной кампании, которую Кремль ведет параллельно с реальным террором против украинских защитников.

Напомним

российские командиры в Крыму массово подделывают документы срочников, переводя их на контракт без согласия. Эта практика стала системной из-за дефицита живой силы в подразделениях морской пехоты.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Крым
Украина