В Киевской области зафиксировали повреждения инфраструктуры после атаки рф

В результате очередной российской атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. На местах работают спасатели и другие профильные службы. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, передает УНН.

россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Киевщины. По словам Николая Калашника, сегодня под ударом оказались Броварской и Бориспольский районы.

В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены административное здание, котельная предприятия, грузовой автомобиль, автокран и труба газоснабжения. Также получили повреждения линии электропередач. В Бориспольском районе враг повторно атаковал инфраструктурный объект

Сейчас на месте событий работают пожарные.

Благодарю все службы, которые с первых минут находятся на местах событий: спасателей, энергетиков, правоохранителей, представителей громад. Продолжается фиксация последствий и ликвидация последствий вражеской атаки. Враг пытается запугать нас ежедневными атаками, но Киевщина в очередной раз доказывает свою стойкость