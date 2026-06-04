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В Киевской области зафиксировали повреждения инфраструктуры после атаки рф

Киев • УНН

 • 1504 просмотра

В Броварском и Бориспольском районах повреждены админздание, котельная и газопровод. Из-за атаки госпитализирован водитель бензовоза с травмой.

В Киевской области зафиксировали повреждения инфраструктуры после атаки рф

В результате очередной российской атаки повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Броварском и Бориспольском районах Киевской области. На местах работают спасатели и другие профильные службы. Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, передает УНН.

Детали

россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру Киевщины. По словам Николая Калашника, сегодня под ударом оказались Броварской и Бориспольский районы.

В Броварском районе в результате вражеской атаки повреждены административное здание, котельная предприятия, грузовой автомобиль, автокран и труба газоснабжения. Также получили повреждения линии электропередач. В Бориспольском районе враг повторно атаковал инфраструктурный объект

- говорится в сообщении.

Сейчас на месте событий работают пожарные.

Благодарю все службы, которые с первых минут находятся на местах событий: спасателей, энергетиков, правоохранителей, представителей громад. Продолжается фиксация последствий и ликвидация последствий вражеской атаки. Враг пытается запугать нас ежедневными атаками, но Киевщина в очередной раз доказывает свою стойкость

- подчеркнул чиновник.

Напомним

В Бориспольском районе в результате атаки рф пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с переломом голени в местную больницу.

Алла Киосак

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