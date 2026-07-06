Число погибших в результате атаки рф на Киевщине возросло до шести
Киев • УНН
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об увеличении числа жертв ракетного удара рф до шести человек. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.
Число жертв атаки рф в Киевской области, вызвавшей эвакуацию в Вишнёвом из-за детонации после ракетного удара россии, увеличилось до 6, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.
К сожалению, количество погибших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до шести человек
По его словам, спасатели, медики, полицейские и все ответственные службы продолжают работать на местах. "Делаем всё возможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия атаки и поддержать людей, оказавшихся в беде", - указал он.
Полиция Киевщины сообщала о 23 пострадавших по состоянию на 13:10. Среди потерпевших двое младенцев: 2 и 9 месяцев. Также известно о травмированных двух сотрудниках ГСЧС и двух полицейских.
Последствия вражеской атаки, по данным Киевской областной прокуратуры, зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По данным полиции, повреждён 21 частный дом, 10 хозяйственных построек, 4 автомобиля, магазин, помещение отдела полиции в городе Вишнёвое и 4 служебных транспортных средства.
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС06.07.26, 12:47 • 5726 просмотров