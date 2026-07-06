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Число погибших в результате атаки рф на Киевщине возросло до шести

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил об увеличении числа жертв ракетного удара рф до шести человек. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Число погибших в результате атаки рф на Киевщине возросло до шести

Число жертв атаки рф в Киевской области, вызвавшей эвакуацию в Вишнёвом из-за детонации после ракетного удара россии, увеличилось до 6, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Николай Калашник в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, количество погибших в результате вражеской атаки на Киевщину возросло до шести человек

- сообщил Калашник, выразив искренние соболезнования.

По его словам, спасатели, медики, полицейские и все ответственные службы продолжают работать на местах. "Делаем всё возможное, чтобы помочь пострадавшим, ликвидировать последствия атаки и поддержать людей, оказавшихся в беде", - указал он.

Полиция Киевщины сообщала о 23 пострадавших по состоянию на 13:10. Среди потерпевших двое младенцев: 2 и 9 месяцев. Также известно о травмированных двух сотрудниках ГСЧС и двух полицейских. 

Последствия вражеской атаки, по данным Киевской областной прокуратуры, зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По данным полиции, повреждён 21 частный дом, 10 хозяйственных построек, 4 автомобиля, магазин, помещение отдела полиции в городе Вишнёвое и 4 служебных транспортных средства.

Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС06.07.26, 12:47 • 5726 просмотров

Юлия Шрамко

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