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Що святкують 11 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1174 перегляди

11 листопада відзначають День енергозбереження, міжнародні професійні свята, а також вшановують жертв Першої світової війни. Віряни згадують святих.

Що святкують 11 листопада в Україні та світі

11 листопада відзначають Міжнародний день енергозбереження, Всесвітній день юрисконсульта та Всесвітній день шопінгу, а у багатьох країнах Європи та Північної Америки вшановують День пам'яті полеглих у Першій світовій війні.

У церковному календарі православні вшановують пам'ять святого преподобного Феодора Студита за новим календарем, та пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянині за старим, пише УНН.

Міжнародний день енергозбереження (International Day of Energy Saving)

Започаткований у 2008 році за ініціативи Міжнародної екологічної мережі SPARE.

Подія покликана привернути увагу урядів, промислових підприємств та широкої громадськості до раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергоефективних технологій, зменшення викидів парникових газів і переходу на відновлювані джерела енергії.

Головна мета дня - донести до суспільства, що економія споживання електрики та тепла є найпростішим і найдоступнішим кроком у боротьбі з глобальною зміною клімату та забрудненням довкілля.

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День пам'яті 

Офіційна пам'ятна дата в країнах Британської Співдружності та багатьох державах Європи. Дата обрана на згадку про підписання Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 року о 11:00 ранку, що ознаменувало припинення бойових дій у Першій світовій війні.

Символом свята є червоний мак, який прикріплюють до одягу в знак пошани до військовослужбовців та цивільних осіб, які загинули у збройних конфліктах. О 11-й годині в багатьох країнах дотримуються двох хвилин мовчання.

Всесвітній день шопінгу (World Shopping Day)

Глобальне неофіційне торговельне свято, започатковане китайською компанією Alibaba Group у 2009 році під назвою "День одиноких" (Singles' Day). Дата 11.11 була обрана через символічну комбінацію чотирьох одиниць.

За роки існування захід перетворився на найбільший у світі 24-годинний фестиваль онлайн-торгівлі та розпродажів, який за обсягами виторгу значно перевищує американську "Чорну п'ятницю" та "Кіберпонеділок".

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Всесвітній день юридичного консультанта (World In-House Counsel Day)

Міжнародне професійне свято юристів, правознавців та юридичних радників підприємств, державних установ і корпорацій.

День підкреслює важливість роботи корпоративних юристів у забезпеченні законності бізнес-процесів, правовому захисті активів, мінімізації юридичних ризиків, розробці контрактів та дотриманні етичних стандартів у веденні комерційної діяльності.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого преподобного Феодора Студита, ігумена  - видатного візантійського богослова, церковного діяча та реформатора чернецтва, який уклав суворий Студійський устав і стійко захищав іконошанування від імператорів-іконоборців.

Також цього дня згадують святого мученика Віктора Дамаського (II ст.) - римського воїна-християнина, який відмовився принести жертву язичницьким богам і прийняв мученицьку кончину за віру.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої преподобномучениці Анастасії Римлянині (III ст.) - юної християнської сироти, яка під час гонінь імператора Декія мужньо визнала віру в Христа і прийняла жорстокі катування та страти.

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Олександра Месенко

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