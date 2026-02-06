Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 8028 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 13266 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 13732 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 12799 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 16684 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11635 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 25009 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17476 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20112 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65902 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 16684 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 23863 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 25009 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 36072 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65902 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 2142 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 20621 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 23462 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 32632 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 35848 перегляди
Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністерство внутрішніх справ опублікувало базові правила експлуатації альтернативних джерел живлення. Це допоможе зберегти здоров'я, життя та майно під час відключень електроенергії.

Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про базові правила експлуатації альтернативних джерел живлення під час тривалих відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

В МВС зазначають, що ці поради допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно.

Правила безпечного використання генераторів

  • Користуйтеся лише на відкритому повітрі. Робота в приміщенні може призвести до отруєння чадним газом.
    • Захищайте пристрій від вологи. Генератор має залишатися сухим під час роботи.
      • Робіть перерви в роботі. Не допускайте перегрівання обладнання.
        • Обирайте лише сертифіковану продукцію та обов’язково дотримуйтеся інструкції виробника.
          • Обмежте доступ сторонніх осіб і тварин до працюючого пристрою.
            • Не з’єднуйте генератори між собою – це небезпечно.
              • Зберігайте пальне окремо від генератора у спеціально призначених ємностях.

                Нагадаємо

                Від початку року зафіксовано понад 1200 загорянь через аварійні режими електромереж. Рятувальники наголошують на небезпеці використання несертифікованих пристроїв та перевантаження електромереж.

                У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор14.01.26, 17:34 • 12205 переглядiв

                Вадим Хлюдзинський

                СуспільствоЗдоров'я
                Техніка
                Графіки відключень електроенергії
                Відключення світла
                Блекаут 
                Електроенергія