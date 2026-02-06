Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ опублікувало базові правила експлуатації альтернативних джерел живлення. Це допоможе зберегти здоров'я, життя та майно під час відключень електроенергії.
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про базові правила експлуатації альтернативних джерел живлення під час тривалих відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН.
Деталі
В МВС зазначають, що ці поради допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно.
Правила безпечного використання генераторів
- Користуйтеся лише на відкритому повітрі. Робота в приміщенні може призвести до отруєння чадним газом.
- Захищайте пристрій від вологи. Генератор має залишатися сухим під час роботи.
- Робіть перерви в роботі. Не допускайте перегрівання обладнання.
- Обирайте лише сертифіковану продукцію та обов’язково дотримуйтеся інструкції виробника.
- Обмежте доступ сторонніх осіб і тварин до працюючого пристрою.
- Не з’єднуйте генератори між собою – це небезпечно.
- Зберігайте пальне окремо від генератора у спеціально призначених ємностях.
Нагадаємо
Від початку року зафіксовано понад 1200 загорянь через аварійні режими електромереж. Рятувальники наголошують на небезпеці використання несертифікованих пристроїв та перевантаження електромереж.
У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор14.01.26, 17:34 • 12205 переглядiв