Допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли про базові правила експлуатації альтернативних джерел живлення під час тривалих відключень електроенергії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

В МВС зазначають, що ці поради допоможуть зберегти здоров’я, життя та майно.

Правила безпечного використання генераторів

Користуйтеся лише на відкритому повітрі. Робота в приміщенні може призвести до отруєння чадним газом.

Захищайте пристрій від вологи. Генератор має залишатися сухим під час роботи.

Робіть перерви в роботі. Не допускайте перегрівання обладнання.

Обирайте лише сертифіковану продукцію та обов’язково дотримуйтеся інструкції виробника.

Обмежте доступ сторонніх осіб і тварин до працюючого пристрою.

Не з’єднуйте генератори між собою – це небезпечно.

Зберігайте пальне окремо від генератора у спеціально призначених ємностях.

Нагадаємо

Від початку року зафіксовано понад 1200 загорянь через аварійні режими електромереж. Рятувальники наголошують на небезпеці використання несертифікованих пристроїв та перевантаження електромереж.

