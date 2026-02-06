Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания

В Министерстве внутренних дел рассказали о базовых правилах эксплуатации альтернативных источников питания во время длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В МВД отмечают, что эти советы помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество.

Правила безопасного использования генераторов

Пользуйтесь только на открытом воздухе. Работа в помещении может привести к отравлению угарным газом.

Защищайте устройство от влаги. Генератор должен оставаться сухим во время работы.

Делайте перерывы в работе. Не допускайте перегрева оборудования.

Выбирайте только сертифицированную продукцию и обязательно соблюдайте инструкции производителя.

Ограничьте доступ посторонних лиц и животных к работающему устройству.

Не соединяйте генераторы между собой – это опасно.

Храните горючее отдельно от генератора в специально предназначенных емкостях.

Напомним

С начала года зафиксировано более 1200 возгораний из-за аварийных режимов электросетей. Спасатели отмечают опасность использования несертифицированных устройств и перегрузки электросетей.

В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора