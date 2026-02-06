$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 8012 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 13256 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 13727 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 12795 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 16675 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11635 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 25005 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17476 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20112 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65900 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство внутренних дел опубликовало базовые правила эксплуатации альтернативных источников питания. Это поможет сохранить здоровье, жизнь и имущество во время отключений электроэнергии.

Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания

В Министерстве внутренних дел рассказали о базовых правилах эксплуатации альтернативных источников питания во время длительных отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В МВД отмечают, что эти советы помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество.

Правила безопасного использования генераторов

  • Пользуйтесь только на открытом воздухе. Работа в помещении может привести к отравлению угарным газом.
    • Защищайте устройство от влаги. Генератор должен оставаться сухим во время работы.
      • Делайте перерывы в работе. Не допускайте перегрева оборудования.
        • Выбирайте только сертифицированную продукцию и обязательно соблюдайте инструкции производителя.
          • Ограничьте доступ посторонних лиц и животных к работающему устройству.
            • Не соединяйте генераторы между собой – это опасно.
              • Храните горючее отдельно от генератора в специально предназначенных емкостях.

                Напомним

                С начала года зафиксировано более 1200 возгораний из-за аварийных режимов электросетей. Спасатели отмечают опасность использования несертифицированных устройств и перегрузки электросетей.

                В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора14.01.26, 17:34 • 12205 просмотров

                Вадим Хлюдзинский

                ОбществоЗдоровье
                Техника
                Графики отключений электроэнергии
                Отключение света
                Блэкаут
                Электроэнергия