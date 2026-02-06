Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания
Киев • УНН
Министерство внутренних дел опубликовало базовые правила эксплуатации альтернативных источников питания. Это поможет сохранить здоровье, жизнь и имущество во время отключений электроэнергии.
Подробности
В МВД отмечают, что эти советы помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество.
Правила безопасного использования генераторов
- Пользуйтесь только на открытом воздухе. Работа в помещении может привести к отравлению угарным газом.
- Защищайте устройство от влаги. Генератор должен оставаться сухим во время работы.
- Делайте перерывы в работе. Не допускайте перегрева оборудования.
- Выбирайте только сертифицированную продукцию и обязательно соблюдайте инструкции производителя.
- Ограничьте доступ посторонних лиц и животных к работающему устройству.
- Не соединяйте генераторы между собой – это опасно.
- Храните горючее отдельно от генератора в специально предназначенных емкостях.
Напомним
С начала года зафиксировано более 1200 возгораний из-за аварийных режимов электросетей. Спасатели отмечают опасность использования несертифицированных устройств и перегрузки электросетей.
