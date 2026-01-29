Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів

Надзвичайник розповідають: на тлі перебоїв з електропостачанням українці дедалі частіше намагаються здобути тепло й освітлення підручними засобами і це призводить до трагедій.

Лише від початку року у відомстві зафіксували понад тисячу загорянь через аварійні режими роботи електромереж та електроприладів. Про найпоширеніші ризики та правила безпеки рятувальники розповіли під час прес-брифінгу для громадян, передає УНН.

Пожежі через електрику: статистика і типові помилки

Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Владислав Багнюк наголосив, що проблема вже набула масового характеру.

"На жаль, від початку року (зафіксували, — ред.) вже понад 1200 випадків, коли починалися пожежі внаслідок саме аварійних режимів роботи електромережі або електроприладів", — повідомив Багнюк.

За його словами, у багатьох випадках причиною ставали або використання несертифікованих пристроїв, або небезпечне "оновлення" старих приладів власноруч.

Рятувальники зафіксували понад 1200 пожеж від несправних електроприладів з початку року

Саморобні подовжувачі і "трійники" під навантаженням

Окремо рятувальники звернули увагу на імпровізовані подовжувачі. Як приклад, показали саморобний подовжувач, який був не сертифікований.

Представник ДСНС підкреслив: усе, що не сертифіковано або має пошкоджену ізоляцію, краще відразу вивести з використання, а не дотягувати до першого короткого замикання.

Ще одна типова ситуація виникає після відновлення електропостачання, коли люди намагаються одночасно зарядити максимум техніки. Рятувальники нагадують: включати п'ять-п'ять приладів одночасно в одну і ту саму розетку не можна - це перенавантажить систему.

Павербанки та акумулятори: чому в будь-яку мить вони можуть вибухнути

Під час блекаутів зростає і кількість ризиків, пов’язаних із павербанками та акумуляторами. За словами представника ДСНС, небезпечно користуватися батареями, які мають ознаки деформації. Такі пристрої, наголосив він, в будь-який моменти можуть просто вибухнути.

На Вінниччині вибухнув газовий балон біля розпаленої печі, є загибла

Кип’ятильники та чайники: за якої умови ними можна користуватися

Схожі правила стосуються і побутових нагрівачів води. Рятувальники зауважили, що для менш потужних зарядних станцій люди іноді обирають кип’ятильники, однак тут теж діє просте правило: якщо прилад пошкоджений, ні в якому разі його не використовуємо.

Що робити, якщо сталася пожежа: правильна послідовність дій

У разі пожежі насамперед потрібно викликати рятувальників.

"Як можна швидше, необхідно зателефонувати до служби за номером 101 або 112", — наголосив представник ДСНС.

Він додав важливу деталь: першим слухавку має покласти та особа, яка приймає у постраждалої людини дзвінок.

За можливості, якщо немає сильного задимлення, можна спробувати загасити займання первинними засобами, але з обмеженнями.

Представник служби підкреслив: електроприлади під напругою ми водою не гасимо. Натомість можна використати вогнегасник і діяти за інструкцією.

"Ми відриваємо чеку, направляємо вогнегасник на осередок (займання, — ред.) і натискаємо".

Якщо ж задимлення сильне, рятувальники радять залишити приміщення, вийти в безпечне місце та чекати приїзду вогнеборців.

Додатково у ДСНС радять подбати, щоб підрозділи могли безперешкодно доїхати до місця виклику. Адже, якщо є закриті двери, кодові замки, ворота, то вони стануть перешкодою для рятувальників, які прибули на місце інциденту.

У Києві загинула родина через діючий у квартирі генератор

Газові пальники і балони: тільки для приготування їжі та з провітрюванням

У профільному відомстві окремо попереджають українців про газові пальники з балонами, які люди іноді використовують як альтернативне тепло. Рятувальники наголошують: такі пристрої можна застосовувати виключно для того, аби підігріти їжу й лише на відкритому повітрі. Використовувати їх для обігріву приміщення категорично не можна, адже існує ризик вибуху: тепло передається на балон, газ всередині розширюється й може здетонувати.

Для безпечного користування радять купувати тільки сертифіковані пальники та дотримуватися інструкції.

Також важлива герметичність з’єднання. Перевірити її можна простим способом.

"Банально: мильний розчин. Змащуємо місця з'єднання балона. За відсутності бульбашок, з’єднання вважається герметичним і можна діяти за інструкцією",— кажуть рятувальники.

У Запоріжжі дві малолітні дівчинки вчаділи у квартирі, їх 17-річну сестру госпіталізували

Чому не можна ставити балон на електроплиту

Окрема небезпечна практика, яку фіксують рятувальники, це встановлення балона на електроплиту. В ДСНС пояснили прямий сценарій аварії: коли світло відновиться, плита почне нагріватися й цей газовий балон просто вибухне. Тому балони та пальники слід тримати подалі від джерел тепла та в місцях, недоступних для дітей.

"Тихий вбивця" - чадний газ і генератори

Рятувальники нагадують і про отруєння чадним газом.

"Недарма кажуть, що чадний газ — це тихий вбивця", — зазначив представник ДСНС, пояснюючи, що речовина не має ні кольору, ні запаху.

За його словами, чадний газ активніше зв’язується з гемоглобіном, ніж кисень, через що організм недоотримує критично важливий газ і людина може втратити свідомість, а без допомоги можливі навіть летальні наслідки. Тому при будь-якому горінні необхідне провітрювання.

Окремо рятувальники згадали про генератори. Акцентують: їх необхідно встановлювати виключно на свіжому повітрі, на відстані шести та більше метрів.

"У жодному разі не можна встановлювати на відкритих балконах, в підвалах", — попередили в ДСНС, додаючи, що вже фіксувалися випадки смертей через ігнорування цих правил.