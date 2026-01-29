Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов

Спасатели рассказывают: на фоне перебоев с электроснабжением украинцы все чаще пытаются добыть тепло и освещение подручными средствами, и это приводит к трагедиям.

Только с начала года в ведомстве зафиксировали более тысячи возгораний из-за аварийных режимов работы электросетей и электроприборов. О самых распространенных рисках и правилах безопасности спасатели рассказали во время пресс-брифинга для граждан, передает УНН.

Пожары из-за электричества: статистика и типичные ошибки

Представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Владислав Багнюк отметил, что проблема уже приобрела массовый характер.

"К сожалению, с начала года (зафиксировали, — ред.) уже более 1200 случаев, когда начинались пожары вследствие именно аварийных режимов работы электросети или электроприборов", — сообщил Багнюк.

По его словам, во многих случаях причиной становились либо использование несертифицированных устройств, либо небезопасное "обновление" старых приборов собственноручно.

Спасатели зафиксировали более 1200 пожаров от неисправных электроприборов с начала года

Самодельные удлинители и "тройники" под нагрузкой

Отдельно спасатели обратили внимание на импровизированные удлинители. В качестве примера показали самодельный удлинитель, который не был сертифицирован.

Представитель ГСЧС подчеркнул: все, что не сертифицировано или имеет поврежденную изоляцию, лучше сразу вывести из использования, а не дотягивать до первого короткого замыкания.

Еще одна типичная ситуация возникает после восстановления электроснабжения, когда люди пытаются одновременно зарядить максимум техники. Спасатели напоминают: включать пять-пять приборов одновременно в одну и ту же розетку нельзя — это перегрузит систему.

Павербанки и аккумуляторы: почему в любой момент они могут взорваться

Во время блэкаутов возрастает и количество рисков, связанных с павербанками и аккумуляторами. По словам представителя ГСЧС, опасно пользоваться батареями, которые имеют признаки деформации. Такие устройства, подчеркнул он, в любой момент могут просто взорваться.

В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая

Кипятильники и чайники: при каком условии ими можно пользоваться

Похожие правила касаются и бытовых нагревателей воды. Спасатели отметили, что для менее мощных зарядных станций люди иногда выбирают кипятильники, однако здесь тоже действует простое правило: если прибор поврежден, ни в коем случае его не используем.

Что делать, если произошел пожар: правильная последовательность действий

В случае пожара прежде всего нужно вызвать спасателей.

"Как можно скорее, необходимо позвонить в службу по номеру 101 или 112", — подчеркнул представитель ГСЧС.

Он добавил важную деталь: первым трубку должен положить тот, кто принимает у пострадавшего звонок.

По возможности, если нет сильного задымления, можно попробовать потушить возгорание первичными средствами, но с ограничениями.

Представитель службы подчеркнул: электроприборы под напряжением мы водой не тушим. Вместо этого можно использовать огнетушитель и действовать по инструкции.

"Мы отрываем чеку, направляем огнетушитель на очаг (возгорания, — ред.) и нажимаем".

Если же задымление сильное, спасатели советуют покинуть помещение, выйти в безопасное место и ждать приезда пожарных.

Дополнительно в ГСЧС советуют позаботиться, чтобы подразделения могли беспрепятственно доехать до места вызова. Ведь, если есть закрытые двери, кодовые замки, ворота, то они станут препятствием для спасателей, прибывших на место инцидента.

В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора

Газовые горелки и баллоны: только для приготовления пищи и с проветриванием

В профильном ведомстве отдельно предупреждают украинцев о газовых горелках с баллонами, которые люди иногда используют как альтернативное тепло. Спасатели подчеркивают: такие устройства можно применять исключительно для того, чтобы подогреть пищу и только на открытом воздухе. Использовать их для обогрева помещения категорически нельзя, ведь существует риск взрыва: тепло передается на баллон, газ внутри расширяется и может сдетонировать.

Для безопасного пользования советуют покупать только сертифицированные горелки и соблюдать инструкцию.

Также важна герметичность соединения. Проверить ее можно простым способом.

"Банально: мыльный раствор. Смазываем места соединения баллона. При отсутствии пузырьков, соединение считается герметичным и можно действовать по инструкции",— говорят спасатели.

В Запорожье две малолетние девочки отравились угарным газом в квартире, их 17-летнюю сестру госпитализировали

Почему нельзя ставить баллон на электроплиту

Отдельная опасная практика, которую фиксируют спасатели, это установка баллона на электроплиту. В ГСЧС объяснили прямой сценарий аварии: когда свет восстановится, плита начнет нагреваться и этот газовый баллон просто взорвется. Поэтому баллоны и горелки следует держать подальше от источников тепла и в местах, недоступных для детей.

"Тихий убийца" - угарный газ и генераторы

Спасатели напоминают и об отравлении угарным газом.

"Недаром говорят, что угарный газ — это тихий убийца", — отметил представитель ГСЧС, объясняя, что вещество не имеет ни цвета, ни запаха.

По его словам, угарный газ активнее связывается с гемоглобином, чем кислород, из-за чего организм недополучает критически важный газ и человек может потерять сознание, а без помощи возможны даже летальные исходы. Поэтому при любом горении необходимо проветривание.

Отдельно спасатели упомянули о генераторах. Акцентируют: их необходимо устанавливать исключительно на свежем воздухе, на расстоянии шести и более метров.

"Ни в коем случае нельзя устанавливать на открытых балконах, в подвалах", — предупредили в ГСЧС, добавляя, что уже фиксировались случаи смертей из-за игнорирования этих правил.