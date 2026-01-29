Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
Киев • УНН
С начала года зафиксировано более 1200 возгораний из-за аварийных режимов электросетей. Спасатели отмечают опасность использования несертифицированных устройств и перегрузки электросетей.
Спасатели рассказывают: на фоне перебоев с электроснабжением украинцы все чаще пытаются добыть тепло и освещение подручными средствами, и это приводит к трагедиям.
Только с начала года в ведомстве зафиксировали более тысячи возгораний из-за аварийных режимов работы электросетей и электроприборов. О самых распространенных рисках и правилах безопасности спасатели рассказали во время пресс-брифинга для граждан, передает УНН.
Пожары из-за электричества: статистика и типичные ошибки
Представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Владислав Багнюк отметил, что проблема уже приобрела массовый характер.
"К сожалению, с начала года (зафиксировали, — ред.) уже более 1200 случаев, когда начинались пожары вследствие именно аварийных режимов работы электросети или электроприборов", — сообщил Багнюк.
По его словам, во многих случаях причиной становились либо использование несертифицированных устройств, либо небезопасное "обновление" старых приборов собственноручно.
Самодельные удлинители и "тройники" под нагрузкой
Отдельно спасатели обратили внимание на импровизированные удлинители. В качестве примера показали самодельный удлинитель, который не был сертифицирован.
Представитель ГСЧС подчеркнул: все, что не сертифицировано или имеет поврежденную изоляцию, лучше сразу вывести из использования, а не дотягивать до первого короткого замыкания.
Еще одна типичная ситуация возникает после восстановления электроснабжения, когда люди пытаются одновременно зарядить максимум техники. Спасатели напоминают: включать пять-пять приборов одновременно в одну и ту же розетку нельзя — это перегрузит систему.
Павербанки и аккумуляторы: почему в любой момент они могут взорваться
Во время блэкаутов возрастает и количество рисков, связанных с павербанками и аккумуляторами. По словам представителя ГСЧС, опасно пользоваться батареями, которые имеют признаки деформации. Такие устройства, подчеркнул он, в любой момент могут просто взорваться.
Кипятильники и чайники: при каком условии ими можно пользоваться
Похожие правила касаются и бытовых нагревателей воды. Спасатели отметили, что для менее мощных зарядных станций люди иногда выбирают кипятильники, однако здесь тоже действует простое правило: если прибор поврежден, ни в коем случае его не используем.
Что делать, если произошел пожар: правильная последовательность действий
В случае пожара прежде всего нужно вызвать спасателей.
"Как можно скорее, необходимо позвонить в службу по номеру 101 или 112", — подчеркнул представитель ГСЧС.
Он добавил важную деталь: первым трубку должен положить тот, кто принимает у пострадавшего звонок.
По возможности, если нет сильного задымления, можно попробовать потушить возгорание первичными средствами, но с ограничениями.
Представитель службы подчеркнул: электроприборы под напряжением мы водой не тушим. Вместо этого можно использовать огнетушитель и действовать по инструкции.
"Мы отрываем чеку, направляем огнетушитель на очаг (возгорания, — ред.) и нажимаем".
Если же задымление сильное, спасатели советуют покинуть помещение, выйти в безопасное место и ждать приезда пожарных.
Дополнительно в ГСЧС советуют позаботиться, чтобы подразделения могли беспрепятственно доехать до места вызова. Ведь, если есть закрытые двери, кодовые замки, ворота, то они станут препятствием для спасателей, прибывших на место инцидента.
Газовые горелки и баллоны: только для приготовления пищи и с проветриванием
В профильном ведомстве отдельно предупреждают украинцев о газовых горелках с баллонами, которые люди иногда используют как альтернативное тепло. Спасатели подчеркивают: такие устройства можно применять исключительно для того, чтобы подогреть пищу и только на открытом воздухе. Использовать их для обогрева помещения категорически нельзя, ведь существует риск взрыва: тепло передается на баллон, газ внутри расширяется и может сдетонировать.
Для безопасного пользования советуют покупать только сертифицированные горелки и соблюдать инструкцию.
Также важна герметичность соединения. Проверить ее можно простым способом.
"Банально: мыльный раствор. Смазываем места соединения баллона. При отсутствии пузырьков, соединение считается герметичным и можно действовать по инструкции",— говорят спасатели.
Почему нельзя ставить баллон на электроплиту
Отдельная опасная практика, которую фиксируют спасатели, это установка баллона на электроплиту. В ГСЧС объяснили прямой сценарий аварии: когда свет восстановится, плита начнет нагреваться и этот газовый баллон просто взорвется. Поэтому баллоны и горелки следует держать подальше от источников тепла и в местах, недоступных для детей.
"Тихий убийца" - угарный газ и генераторы
Спасатели напоминают и об отравлении угарным газом.
"Недаром говорят, что угарный газ — это тихий убийца", — отметил представитель ГСЧС, объясняя, что вещество не имеет ни цвета, ни запаха.
По его словам, угарный газ активнее связывается с гемоглобином, чем кислород, из-за чего организм недополучает критически важный газ и человек может потерять сознание, а без помощи возможны даже летальные исходы. Поэтому при любом горении необходимо проветривание.
Отдельно спасатели упомянули о генераторах. Акцентируют: их необходимо устанавливать исключительно на свежем воздухе, на расстоянии шести и более метров.
"Ни в коем случае нельзя устанавливать на открытых балконах, в подвалах", — предупредили в ГСЧС, добавляя, что уже фиксировались случаи смертей из-за игнорирования этих правил.