В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая

Женщина погибла в Винницкой области из-за взрыва газового баллона возле печи, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вечером 23 января в частном жилом доме в селе Осычна Улановской громады.

"В частном доме взорвался газовый баллон, который находился вблизи растопленной печи. К сожалению, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС предостерегли: пользуясь печным отоплением и газом, будьте крайне осторожны.

