В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая
Киев • УНН
В селе Осычна Винницкой области 23 января произошел пожар. В результате взрыва газового баллона погибла 37-летняя женщина.
Женщина погибла в Винницкой области из-за взрыва газового баллона возле печи, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла вечером 23 января в частном жилом доме в селе Осычна Улановской громады.
"В частном доме взорвался газовый баллон, который находился вблизи растопленной печи. К сожалению, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.
В ГСЧС предостерегли: пользуясь печным отоплением и газом, будьте крайне осторожны.
