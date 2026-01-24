В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 4544 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 11696 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 18791 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 34716 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 34658 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30559 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26665 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 52282 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 47696 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21974 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Прогнозы Грэмми-2026: Кендрик Ламар и Леди Гага готовятся к триумфу24 января, 02:31 • 4024 просмотра
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посетила Гренландию после отказа Трампа от силового сценария24 января, 02:50 • 5170 просмотра
Почему Украине, вероятно, придется склониться к сценарию "диктованного мира"24 января, 03:13 • 5822 просмотра
Цены на нефть взлетели на 3% из-за американской "армады" и новых санкций против Ирана24 января, 03:49 • 3502 просмотра
Саммит в Вашингтоне: США собирают военных лидеров 34 стран для реализации "доктрины Трампа"24 января, 06:01 • 6188 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 52282 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 68892 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 86910 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 82362 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 83677 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Белый дом
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ11:07 • 1636 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 2958 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 28078 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 27695 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 41901 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Facebook

В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В селе Осычна Винницкой области 23 января произошел пожар. В результате взрыва газового баллона погибла 37-летняя женщина.

В Винницкой области взорвался газовый баллон возле растопленной печи, есть погибшая

Женщина погибла в Винницкой области из-за взрыва газового баллона возле печи, сообщили в субботу в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вечером 23 января в частном жилом доме в селе Осычна Улановской громады.

"В частном доме взорвался газовый баллон, который находился вблизи растопленной печи. К сожалению, во время ликвидации огня спасатели обнаружили тело 37-летней женщины без признаков жизни", - сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС предостерегли: пользуясь печным отоплением и газом, будьте крайне осторожны.

В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший24.05.24, 18:54 • 60661 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Энергетика
Отопление
Винницкая область