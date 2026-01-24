На Вінниччині вибухнув газовий балон біля розпаленої печі, є загибла

Жінка загинула у Вінницькій області через вибух газового балона біля печі, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася ввечері 23 січня в приватному житловому будинку в селі Осична Уланівської громади.

"У приватному будинку вибухнув газовий балон, який знаходився поблизу розпаленої печі. На жаль, під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя", - повідомили у ДСНС.

У ДСНС застерегли: користуючись пічним опаленням та газом, будьте вкрай обережні.

