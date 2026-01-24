На Вінниччині вибухнув газовий балон біля розпаленої печі, є загибла
Київ • УНН
У селі Осична Вінницької області 23 січня сталася пожежа. Внаслідок вибуху газового балона загинула 37-річна жінка.
Жінка загинула у Вінницькій області через вибух газового балона біля печі, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася ввечері 23 січня в приватному житловому будинку в селі Осична Уланівської громади.
"У приватному будинку вибухнув газовий балон, який знаходився поблизу розпаленої печі. На жаль, під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя", - повідомили у ДСНС.
У ДСНС застерегли: користуючись пічним опаленням та газом, будьте вкрай обережні.
