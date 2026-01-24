$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 4714 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 11903 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 18974 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 34915 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 34825 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30640 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26720 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 52446 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 47822 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21986 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
На Вінниччині вибухнув газовий балон біля розпаленої печі, є загибла

Київ • УНН

 • 132 перегляди

У селі Осична Вінницької області 23 січня сталася пожежа. Внаслідок вибуху газового балона загинула 37-річна жінка.

Жінка загинула у Вінницькій області через вибух газового балона біля печі, повідомили у суботу у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася ввечері 23 січня в приватному житловому будинку в селі Осична Уланівської громади.

"У приватному будинку вибухнув газовий балон, який знаходився поблизу розпаленої печі. На жаль, під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 37-річної жінки без ознак життя", - повідомили у ДСНС.

У ДСНС застерегли: користуючись пічним опаленням та газом, будьте вкрай обережні.

На Київщині стався вибух газового балона у будинку, є загиблий24.05.24, 18:54 • 60661 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Село
Енергетика
Опалення
Вінницька область