На Київщині стався вибух газового балона у будинку, є загиблий
Київ • УНН
46-річний чоловік загинув під час пожежі в будинку, спричиненої вибухом газового балону в селі Колонщина Київської області.
У Київській області стався вибух у будинку, внаслідок якого загинув чоловік, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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23 травня, близько 11:00 години, до поліції Бучанщини надійшло повідомлення про вибух з подальшим займанням в одному з приватних домоволодінь у селі Колонщина. Після ліквідації пожежі працівниками ДСНС було виявлено тіло 46-річного господаря.
Правоохоронці попередньо з'ясували, що стався вибух газового балона. Остаточна причина пожежі стане відома після проведення відповідної експертизи.
За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини, слідчі розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).
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