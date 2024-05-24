В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

В Киевской области произошел взрыв в доме, в результате которого погиб мужчина, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

23 мая, около 11:00, в полицию Бучанщины поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одном из частных домовладений в селе Колонщина. После ликвидации пожара работниками ГСЧС было обнаружено тело 46-летнего хозяина.

Правоохранители предварительно выяснили, что произошел взрыв газового баллона. Окончательная причина пожара станет известна после проведения соответствующей экспертизы.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель человека, следователи начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

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