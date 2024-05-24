В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  22153 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  100156 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  100081 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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23 мая 2024, 09:55  •  123393 просмотра

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В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

46-летний мужчина погиб во время пожара в доме, вызванного взрывом газового баллона в селе Колонщина Киевской области.

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В Киевской области произошел взрыв газового баллона в доме, есть погибший

путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

путин после встречи с белорусским диктатором александром лукашенко сделал ряд заявлений для журналистов. Часть из них посвящена "мирным переговорам" с Украиной.

Война •   •  2276 просмотра
путин выдал порцию циничных заявлений о "мирных переговорах" с Украиной и легитимности Зеленского

Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

В субботу, 25 мая, с 20:00 до 22:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеского ракетного обстрела украинских электростанций, что привело к ограничению производства электроэнергии.

Экономика •   •  2702 просмотра
Графики будут действовать по всей стране: в "Укрэнерго" рассказали, когда будут выключать свет на выходных

ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

Генеральная Ассамблея ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице, осуждая любое отрицание этого исторического геноцида.

Новости Мира •   •  2521 просмотра
ООН объявила 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице

В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

Посетители были эвакуированы из торгового центра «Глобус» в центре Киева около 18:20 из-за сообщения о заминировании.

Киев •   •  2968 просмотра
В центре столицы эвакуировали посетителей ТЦ «Глобус»: поступило сообщение о минировании

На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Сумской территориальный центр комплектования объяснил, что мужчине, которого военные и правоохранители вытаскивали из машины, не вручали повестку и что он был пьян.

Общество •   •  3613 просмотра
На Сумщине военные и полицейские силой вытащили водителя из машины: в ТЦК объяснили действия сотрудников

Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

Украина сделала все четыре законодательных шага, определенные Европейской Комиссией для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС, о чем заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Война •   •  6479 просмотра
Украина осуществила все законодательные шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС - ОП

PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

В рамках проекта PYSANKY. REBORN художница Елена Хомякова создала уникальную писанку по мотивам росписей Трапезной церкви Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Культура •   •  5549 просмотра
PYSANKY.REBORN: на выставке в Киево-Печерской лавре презентовали новую писанку по мотивам росписей Трапезной церкви

Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

В НАТО заявили, что солидарны с Эстонией против любой угрозы ее суверенитету после того, как рф демонтировала эстонские пограничные буи, что привело к напряженности между двумя странами.

Новости Мира •   •  5465 просмотра
Инцидент на границе с рф: Столтенберг провел разговор с премьер-министром Эстонии

За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн

Роман Насиров, бывший глава Государственной фискальной службы Украины, был освобожден под залог в размере более 55 миллионов гривен и обязан носить электронный браслет.

Криминал и ЧП •   •  5448 просмотра
За экс-главу ГФС Насирова внесли залог в более 55 млн грн