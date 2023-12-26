В Харькове в квартире произошел взрыв газа, пострадал человек
В результате взрыва газа в харьковской квартире пострадал один человек.
ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба
Ожидается, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на позицию Венгрии, которая пытается сохранить единство или продолжить работу без Венгрии.
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 3 тыс. грузовиков, наихудшая ситуация на "Ягодине"
Более 3 000 грузовиков застряли на украинских пограничных переходах, половина из них - на пункте пропуска "Ягодин".
Армия рф накануне ударила по энергетической инфраструктуре на Черниговщине
Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам в селе Горск на Черниговщине, в результате чего более 2000 человек остались без света; сейчас продолжаются ремонтные работы.
На Волыни разоблачили банду рэкетиров, которые "выбивали" деньги из раненого бойца ВСУ
Служба безопасности Украины ликвидировала на Волыни группировку, которая требовала деньги, терроризируя местных жителей, в частности раненого военнослужащего. Злоумышленникам, которые сейчас находятся под стражей, грозит до 12 лет лишения свободы.
В Украине масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К ВКС рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
Из-за незаконной переправки мужчин за границу в этом году открыто более 1,6 тыс. дел - ГПСУ
В этом году было открыто более 1,6 тыс. дел из-за незаконной переправки мужчин за границу; количество попыток нелегальных пересечений границы уменьшилось по сравнению с прошлым годом.
Игнат опроверг заявление минобороны рф об уничтожении двух Су-24 во время атаки на Феодосию
Спикер ВВС Украины Игнат опровергает заявление россии об уничтожении двух Су-24, указывая на обычные ложные сообщения, и подтверждает атаку на корабль "Новочеркасск".
В Украине дефицита электроэнергии нет, из-за обстрелов обесточена шахта - Минэнерго
Поставка электроэнергии в Украине стабильна с достаточной генерацией, но обстрелы привели к обесточиванию шахты и отключению электроэнергии в некоторых населенных пунктах.