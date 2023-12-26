В Харькове в квартире произошел взрыв газа, пострадал человек

В Харькове в квартире жилой многоэтажки произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области в Telegram, пишет УНН.

Детали

Сообщение о взрыве бытового газа в квартире на 5-м этаже жилой пятиэтажки в Харькове спасатели получили 26 декабря.

"В результате взрыва выбита оконная рама, разрушений и пожара не произошло. Однако пострадал мужчина 1962 года рождения", - указали в ГСЧС.

С ожогами лица и рук бригадой экстренной медицинской помощи, как отмечается, он был госпитализирован в больницу.

Для обследования помещения к месту происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

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