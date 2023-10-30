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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа: есть травмированные

Киев • УНН

 • 32533 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа, известно о двух травмированных людях, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа: есть травмированные

Детали

"Сегодня в Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. В результате травмированы 2 человека", - говорится в сообщении

Как указано, спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.

Дополнение

В ГСЧС напомнили, что нужно делать в случае появления запаха газа в частном доме или квартире:

  • немедленно прекратите использование газовых приборов;
  • не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте электрическое освещение;
  • перекрывать краны к / на газовых приборах;
  • проветрите помещение
  • вызовите аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.
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