В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа: есть травмированные

Детали

"Сегодня в Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. В результате травмированы 2 человека", - говорится в сообщении

Как указано, спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.

Дополнение

В ГСЧС напомнили, что нужно делать в случае появления запаха газа в частном доме или квартире: