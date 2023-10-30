В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа: есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Черновцах в жилом доме произошел взрыв газа, известно о двух травмированных людях, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Сегодня в Черновцах в 8-квартирном жилом доме произошел взрыв из-за утечки газа на первом этаже. В результате травмированы 2 человека", - говорится в сообщении
Как указано, спасатели эвакуировали пострадавших и передали медикам.
Дополнение
В ГСЧС напомнили, что нужно делать в случае появления запаха газа в частном доме или квартире:
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- немедленно прекратите использование газовых приборов;
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- не разжигайте огонь, не включайте и не выключайте электрическое освещение;
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- перекрывать краны к / на газовых приборах;
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- проветрите помещение
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- вызовите аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.
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