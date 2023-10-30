У Чернівцях у житловому будинку стався вибух газу: є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Чернівцях у житловому будинку стався вибух газу, відомо про двох травмованих людей, повідомили у понеділок у ДСНС України, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні в Чернівцях у 8-квартирному житловому будинку стався вибух через витік газу на першому поверсі. Унаслідок цього травмовано 2 особи", - ідеться у повідомленні
Як вказано, рятувальники евакуювали постраждалих та передали медикам.
Доповнення
У ДСНС нагадали, що потрібно робити у разі появи запаху газу в приватному будинку або квартирі:
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- негайно припиніть користування газовими приладами;
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- не розпалюйте вогню, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення;
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- перекривати крани до/на газових приладах;
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- провітріть приміщення
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- викличте аварійну службу за номерами 104, покинувши приміщення.
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