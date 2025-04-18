В Запорожье две малолетние девочки отравились угарным газом в квартире, их 17-летнюю сестру госпитализировали

В Запорожье малолетние девочки угорели в одной из квартир многоэтажки в Коммунарском районе города. Их 17-летнюю сестру госпитализировали, пишет УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.

Детали

Как сообщили в полиции, сегодня поступило сообщение об обнаружении в задымленном доме двух детей без признаков жизни.

На месте происшествия правоохранители установили, что в момент несчастного случая в квартире находились четыре человека: 22-летний парень и трое несовершеннолетних. 17-летнюю девушку с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение, а ее сестер, в возрасте 4 и 9 лет, спасти не удалось.

Предварительно правоохранители установили, что задымление жилья произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Добавим

Полиция в очередной раз отмечает важность соблюдения правил пожарной и бытовой безопасности:

• не оставляйте газовые приборы без присмотра. Плита или духовка должны быть выключены, если вы покидаете кухню даже на короткое время;

• соблюдайте правила пользования электроприборами. Избегайте перегрузки электросети, используйте только исправное оборудование, не оставляйте его включенным без присмотра;

• осторожно обращайтесь с открытым огнем. Не оставляйте без присмотра свечи, не курите в постели, храните легковоспламеняющиеся вещества в безопасном месте;

• обучайте детей правилам пожарной безопасности. Регулярно проводите беседы, объясняйте, как действовать в случае пожара;

• действуйте быстро в случае чрезвычайной ситуации. При первых признаках пожара звоните по номеру 101, четко указывайте адрес и обстоятельства происшествия.

Призываем граждан быть ответственными, внимательными и неуклонно соблюдать меры безопасности. Цена пренебрежения — человеческая жизнь - отметили в полиции.

Дополнение

В Одесской области задержали жительницу Березовского района, которая подозревается в том, что нанесла своему годовалому ребенку тяжкие телесные повреждения, в результате которых малыш умер в больнице.