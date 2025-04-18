В Запорожье две малолетние девочки отравились угарным газом в квартире, их 17-летнюю сестру госпитализировали
Киев • УНН
В Коммунарском районе Запорожья в результате отравления газом погибли двое детей, 4 и 9 лет. Их 17-летняя сестра госпитализирована. Предварительная причина – небрежное обращение с газовой плитой.
В Запорожье малолетние девочки угорели в одной из квартир многоэтажки в Коммунарском районе города. Их 17-летнюю сестру госпитализировали, пишет УНН со ссылкой на полицию Запорожской области.
Детали
Как сообщили в полиции, сегодня поступило сообщение об обнаружении в задымленном доме двух детей без признаков жизни.
На месте происшествия правоохранители установили, что в момент несчастного случая в квартире находились четыре человека: 22-летний парень и трое несовершеннолетних. 17-летнюю девушку с отравлением продуктами горения доставили в медучреждение, а ее сестер, в возрасте 4 и 9 лет, спасти не удалось.
Предварительно правоохранители установили, что задымление жилья произошло из-за небрежного обращения с газовой плитой во время приготовления пищи.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.
Добавим
Полиция в очередной раз отмечает важность соблюдения правил пожарной и бытовой безопасности:
• не оставляйте газовые приборы без присмотра. Плита или духовка должны быть выключены, если вы покидаете кухню даже на короткое время;
• соблюдайте правила пользования электроприборами. Избегайте перегрузки электросети, используйте только исправное оборудование, не оставляйте его включенным без присмотра;
• осторожно обращайтесь с открытым огнем. Не оставляйте без присмотра свечи, не курите в постели, храните легковоспламеняющиеся вещества в безопасном месте;
• обучайте детей правилам пожарной безопасности. Регулярно проводите беседы, объясняйте, как действовать в случае пожара;
• действуйте быстро в случае чрезвычайной ситуации. При первых признаках пожара звоните по номеру 101, четко указывайте адрес и обстоятельства происшествия.
Призываем граждан быть ответственными, внимательными и неуклонно соблюдать меры безопасности. Цена пренебрежения — человеческая жизнь
Дополнение
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