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На Одещині мати затримали за підозрою у смерті її однорічного сина: деталі трагедії

Київ • УНН

 • 1468 перегляди

В Одеській області затримали жінку за підозрою у смерті її однорічного сина. Дитина померла в лікарні від тяжких травм, які, за даними слідства, завдала мати.

На Одещині мати затримали за підозрою у смерті її однорічного сина: деталі трагедії

В Одеській області затримали жительку Березівського району, яка підозрюється у тому, що завдала своїй однорічній дитині тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких малюк помер у лікарні. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

"Поліцейські затримали жительку Березівського району за спричинення тяжких тілесних ушкоджень однорічному сину, внаслідок яких він помер у лікарні", - ідеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що про цей інцидент їм повідомили медики Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, у яку хлопчик потрапив у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломами плечової та ліктьової кісток. Пробувши у медзакладі кілька днів, дитина померла.

За інформацією слідчих, 26-річна жителька Березівщини привезла дитину в лікарню, коли їй стало зовсім зле, і пояснила, що малюк забився, впавши з ліжка. Утім, слідчі встановили, що покази матері не відповідають дійсності.

"У ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав", - повідомили у поліції.

"Слідчі затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за наявності достатніх доказів повідомили їй про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує чималий термін ув’язнення", - додали правоохоронці.

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