В Одесской области мать задержали по подозрению в смерти ее годовалого сына: детали трагедии
Киев • УНН
В Одесской области задержали женщину по подозрению в смерти ее годовалого сына. Ребенок умер в больнице от тяжелых травм, которые, по данным следствия, нанесла мать.
В Одесской области задержали жительницу Березовского района, которая подозревается в том, что нанесла своему годовалому ребенку тяжкие телесные повреждения, в результате которых малыш умер в больнице. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.
Детали
"Полицейские задержали жительницу Березовского района за причинение тяжких телесных повреждений годовалому сыну, в результате которых он умер в больнице", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавляют, что об этом инциденте им сообщили медики Одесской областной детской клинической больницы, в которую мальчик попал в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, устаревшими переломами плечевой и локтевой костей. Пробыв в медучреждении несколько дней, ребенок умер.
По информации следователей, 26-летняя жительница Березовщины привезла ребенка в больницу, когда ему стало совсем плохо, и объяснила, что малыш ушибся, упав с кровати. Впрочем, следователи установили, что показания матери не соответствуют действительности.
"В ходе проведения следственных мероприятий полицейские разоблачили женщину во лжи и выяснили, что она причинила малышу телесные повреждения, когда он плакал", - сообщили в полиции.
"Следователи задержали ее в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и при наличии достаточных доказательств сообщили ей о подозрении по статье 121 Уголовного кодекса Украины. По ходатайству правоохранителей суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит немалый срок заключения", - добавили правоохранители.
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