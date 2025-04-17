В Сумской области подростки с пневматикой напали на парня, снимая это на видео: открыто производство

В Конотопе в Сумской области группа подростков напала на 18-летнего парня и применила пневматическое оружие, снимая это на видео, полиция открыла уголовное производство, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в области.

Детали

Инцидент произошел вечером 16 апреля на территории мемориального комплекса в городе Конотоп.

По предварительной информации, между группой несовершеннолетних лиц, среди которых трое 17-летних парней и 14-летняя девушка, и 18-летним юношей возник спор. Конфликт перерос в физическую расправу и применение против потерпевшего пневматического оружия. Все это снимали на мобильный телефон - сообщили в полиции.

В ходе следственных действий полицейские изъяли оружие, из которого осуществлялись выстрелы, а также гаджет с видеозаписью событий и другие вещественные доказательства.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия).

"Следователи начали уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка, сопровождавшегося насилием и применением оружия. За содеянное виновникам может грозить от 3 до 7 лет", - сообщили в полиции.

Как отмечается, устанавливаются роли каждого из участников происшествия и все обстоятельства совершенного правонарушения.

Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будут сделаны окончательные выводы относительно характера телесных повреждений потерпевшего, вида изъятого оружия, а также других доказательств.



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