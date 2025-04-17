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На Сумщині підлітки з пневматикою напали на хлопця, знімаючи це на відео: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 6248 перегляди

У Конотопі група підлітків напала на 18-річного хлопця, використовуючи пневматичну зброю. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства зі зброєю.

На Сумщині підлітки з пневматикою напали на хлопця, знімаючи це на відео: відкрито провадження

У Конотопі у Сумській області група підлітків напала на 18-річного хлопця і застосувала пневматичну зброю, знімаючи це на відео, поліція відкрила кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Деталі

Інцидент стався ввечері 16 квітня на території меморіального комплексу в місті Конотоп.

За попередньою інформацією, між групою неповнолітніх осіб, серед яких троє 17-річних хлопців і 14-річна дівчина, та 18-річним юнаком виникла суперечка. Конфлікт переріс у фізичну розправу та застосування проти потерпілого пневматичної зброї. Все це фільмували на мобільний телефон

- повідомили у поліції.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили зброю, з якої здійснювались постріли, а також гаджет із відеозаписом подій та інші речові докази.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї).

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку, що супроводжувалося насильством та застосуванням зброї. За вчинене винуватцям може загрожувати від 3 до 7 років", - повідомили у поліції.

Як зазначається, встановлюються ролі кожного з учасників події та всі обставини вчиненого правопорушення.

Призначено низку експертиз, за результатами яких будуть зроблені остаточні висновки щодо характеру тілесних ушкоджень потерпілого, виду вилученої зброї, а також інших доказів.

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