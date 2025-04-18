У Запоріжжі дві малолітні дівчинки вчаділи у квартирі, їх 17-річну сестру госпіталізували
Київ • УНН
У Комунарському районі Запоріжжя внаслідок отруєння газом загинули дві дитини, 4 та 9 років. Їх 17-річну сестру госпіталізовано. Попередня причина – недбале поводження з газовою плитою.
У Запоріжжі малолітні дівчата вчаділи в одній із квартир баготоповерхівки у Комунарському районі міста. Їхню 17-річну сестру госпіталізували, пише УНН з посиланням на поліцію Запорізької області.
Деталі
Як повідомили у поліції, сьогодні надійшло повідомлення про виявлення у задимленій оселі двох дітей без ознак життя.
На місці події правоохоронці встановили, що у момент нещасного випадку в квартирі перебували четверо осіб: 22-річний молодик і троє неповнолітніх. 17-річну дівчину з отруєнням продуктами горіння доправили у медзаклад, а її сестер, віком 4 і 9 років, врятувати не вдалося.
Попередньо правоохоронці встановили, що задимлення житла сталося через недбале поводження з газовою плитою під час приготування їжі.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
Додамо
Поліція вкотре наголошує на важливості дотримання правил пожежної та побутової безпеки:
• не залишайте газові прилади без нагляду. Плита чи духовка мають бути вимкнені, якщо ви залишаєте кухню навіть на короткий час;
• дотримуйтесь правил користування електроприладами. Уникайте перевантаження електромережі, використовуйте лише справне обладнання, не залишайте його ввімкненим без нагляду;
• обережно поводьтесь з відкритим вогнем. Не залишайте без нагляду свічки, не паліть у ліжку, зберігайте легкозаймисті речовини у безпечному місці;
• навчайте дітей правилам пожежної безпеки. Регулярно проводьте бесіди, пояснюйте, як діяти в разі пожежі;
• дійте швидко у разі надзвичайної ситуації. При перших ознаках пожежі телефонуйте за номером 101, чітко вказуйте адресу та обставини події.
Закликаємо громадян бути відповідальними, уважними та неухильно дотримуватися заходів безпеки. Ціна нехтування — людське життя
Доповнення
В Одеській області затримали жительку Березівського району, яка підозрюється у тому, що завдала своїй однорічній дитині тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких малюк помер у лікарні.