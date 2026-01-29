Спасатели зафиксировали более 1200 пожаров от неисправных электроприборов с начала года

С начала года более 1200 случаев пожаров как следствие аварийной работы электросети или электроприборов. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сказал Владислав Багнюк, представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины, пишет УНН.

Несертифицированные, собственноручно изготовленные электроприборы, повреждения изоляции – это причины возникновения пожаров. Такими приборами категорически нельзя пользоваться. Самостоятельный ремонт или использование поврежденных приборов также может привести к пожару - подчеркнул он.

В ГСЧС предостерегают:

не использовать большое количество и не перегружать переходники;

не пользоваться павербанками и аккумуляторами, которые вздулись, потому что они могут взорваться;

газовые горелки использовать только для того, чтобы подогреть пищу в хорошо вентилируемых помещениях;

генераторы нужно устанавливать на расстоянии 6 и более метров.

Порядок действий в случае пожара:

позвонить по номеру 101;

если нет сильного задымления – воспользоваться средствами пожаротушения – вода, огнетушитель;

если вызов пожарных в закрытые дворы, необходимо позаботиться о том, чтобы спасатели беспрепятственно добрались до места пожара.

В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей