Спасатели зафиксировали более 1200 пожаров от неисправных электроприборов с начала года

Киев • УНН
С начала года зафиксировано более 1200 пожаров из-за неисправности электросетей и электроприборов. ГСЧС призывает не использовать поврежденные приборы и соблюдать правила безопасности.
С начала года более 1200 случаев пожаров как следствие аварийной работы электросети или электроприборов. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сказал Владислав Багнюк, представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины, пишет УНН.
Несертифицированные, собственноручно изготовленные электроприборы, повреждения изоляции – это причины возникновения пожаров. Такими приборами категорически нельзя пользоваться. Самостоятельный ремонт или использование поврежденных приборов также может привести к пожару
В ГСЧС предостерегают:
- не использовать большое количество и не перегружать переходники;
- не пользоваться павербанками и аккумуляторами, которые вздулись, потому что они могут взорваться;
- газовые горелки использовать только для того, чтобы подогреть пищу в хорошо вентилируемых
помещениях;
- генераторы нужно устанавливать на расстоянии 6 и более метров.
Порядок действий в случае пожара:
- позвонить по номеру 101;
- если нет сильного задымления – воспользоваться средствами пожаротушения – вода, огнетушитель;
- если вызов пожарных в закрытые дворы, необходимо позаботиться о том, чтобы спасатели беспрепятственно добрались до места пожара.
