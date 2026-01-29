$42.770.19
12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
Спасатели зафиксировали более 1200 пожаров от неисправных электроприборов с начала года

Киев • УНН

 • 34 просмотра

С начала года зафиксировано более 1200 пожаров из-за неисправности электросетей и электроприборов. ГСЧС призывает не использовать поврежденные приборы и соблюдать правила безопасности.

Спасатели зафиксировали более 1200 пожаров от неисправных электроприборов с начала года

С начала года более 1200 случаев пожаров как следствие аварийной работы электросети или электроприборов. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сказал Владислав Багнюк, представитель Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины, пишет УНН.

Несертифицированные, собственноручно изготовленные электроприборы, повреждения изоляции – это причины возникновения пожаров. Такими приборами категорически нельзя пользоваться. Самостоятельный ремонт или использование поврежденных приборов также может привести к пожару

- подчеркнул он.

В ГСЧС предостерегают:

  • не использовать большое количество и не перегружать переходники;
    • не пользоваться павербанками и аккумуляторами, которые вздулись, потому что они могут взорваться;
      • газовые горелки использовать только для того, чтобы подогреть пищу в хорошо вентилируемых помещениях;
        • генераторы нужно устанавливать на расстоянии 6 и более метров.

          Порядок действий в случае пожара:

          • позвонить по номеру 101;
            • если нет сильного задымления – воспользоваться средствами пожаротушения – вода, огнетушитель;
              • если вызов пожарных в закрытые дворы, необходимо позаботиться о том, чтобы спасатели беспрепятственно добрались до места пожара.

                В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей23.01.26, 14:05

                Ольга Розгон

                Общество
                Техника
                Энергетика
                Отключение света
                Блэкаут
                Электроэнергия
                Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям