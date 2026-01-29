$42.770.19
У мережі повідомляють про нібито “енергетичне перемир’я між росією та Україною
12:04 • 6018 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 6838 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 6436 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 12054 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 22767 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 10306 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12948 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17649 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 24763 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
Рятувальники зафіксували понад 1200 пожеж від несправних електроприладів з початку року

Київ • УНН

 • 222 перегляди

З початку року зафіксовано понад 1200 пожеж через несправність електромереж та електроприладів. ДСНС закликає не використовувати пошкоджені прилади та дотримуватися правил безпеки.

Рятувальники зафіксували понад 1200 пожеж від несправних електроприладів з початку року

З початку року понад 1200 випадків пожеж як наслідок аварійної роботи електромережі або електроприладів. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна сказав Владислав Багнюк, представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, пише УНН.

Несертифіковані, власноруч виготовлені електроприлади, пошкодження ізоляції – це причини виникнення пожеж. Такими приладами категорично не можна користуватись. Самостійний ремонт чи використання пошкоджених приладів також може призвести до пожежі

- наголосив він.

В ДСНС застерігають:

  • не використовувати велику кількість та не перенавантажувати перехідники;
    • не користуватися павербвнками та акумуляторами, які вздулись, бо вони можуть вибухнути;
      • газові пальники використовувати лише для того, щоб підігріти їжу у добре вентильованих приміщеннях;
        • генератори потрібно встановлювати на відстані 6 і більше метрів.

          Порядок дій у випадку пожежі:

          • зателефонувати за номером 101;
            • якщо немає сильного задимлення – скористатися засобами пожежогасіння – вода, вогнегасник;
              • якщо виклик пожежних у закриті двори, необхідно подбати про те, щоб рятувальники безперешкодно дісталися до місця пожежі.

                Ольга Розгон

                Суспільство
                Техніка
                Енергетика
                Відключення світла
                Блекаут 
                Електроенергія
                Державна служба України з надзвичайних ситуацій