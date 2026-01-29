Рятувальники зафіксували понад 1200 пожеж від несправних електроприладів з початку року
Київ • УНН
З початку року зафіксовано понад 1200 пожеж через несправність електромереж та електроприладів. ДСНС закликає не використовувати пошкоджені прилади та дотримуватися правил безпеки.
З початку року понад 1200 випадків пожеж як наслідок аварійної роботи електромережі або електроприладів. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна сказав Владислав Багнюк, представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, пише УНН.
Несертифіковані, власноруч виготовлені електроприлади, пошкодження ізоляції – це причини виникнення пожеж. Такими приладами категорично не можна користуватись. Самостійний ремонт чи використання пошкоджених приладів також може призвести до пожежі
В ДСНС застерігають:
- не використовувати велику кількість та не перенавантажувати перехідники;
- не користуватися павербвнками та акумуляторами, які вздулись, бо вони можуть вибухнути;
- газові пальники використовувати лише для того, щоб підігріти їжу у добре вентильованих
приміщеннях;
- генератори потрібно встановлювати на відстані 6 і більше метрів.
Порядок дій у випадку пожежі:
- зателефонувати за номером 101;
- якщо немає сильного задимлення – скористатися засобами пожежогасіння – вода, вогнегасник;
- якщо виклик пожежних у закриті двори, необхідно подбати про те, щоб рятувальники безперешкодно дісталися до місця пожежі.
