Рятувальники зафіксували понад 1200 пожеж від несправних електроприладів з початку року

З початку року понад 1200 випадків пожеж як наслідок аварійної роботи електромережі або електроприладів. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна сказав Владислав Багнюк, представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, пише УНН.

Несертифіковані, власноруч виготовлені електроприлади, пошкодження ізоляції – це причини виникнення пожеж. Такими приладами категорично не можна користуватись. Самостійний ремонт чи використання пошкоджених приладів також може призвести до пожежі - наголосив він.

В ДСНС застерігають:

не використовувати велику кількість та не перенавантажувати перехідники;

не користуватися павербвнками та акумуляторами, які вздулись, бо вони можуть вибухнути;

газові пальники використовувати лише для того, щоб підігріти їжу у добре вентильованих приміщеннях;

генератори потрібно встановлювати на відстані 6 і більше метрів.

Порядок дій у випадку пожежі:

зателефонувати за номером 101;

якщо немає сильного задимлення – скористатися засобами пожежогасіння – вода, вогнегасник;

якщо виклик пожежних у закриті двори, необхідно подбати про те, щоб рятувальники безперешкодно дісталися до місця пожежі.

