На Житомирщині у пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей

Жахлива пожежа на Житомирщині: у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні - йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 кв. м і повністю знищив її.

Рятувальники ліквідували займання. Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.

