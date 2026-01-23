$43.170.01
Ексклюзив
11:40
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
08:25
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
08:04
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
07:54
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
06:55
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
06:33
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
23 січня, 01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
08:04
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом
22 січня, 16:50
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність
22 січня, 14:43
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко
22 січня, 10:28
На Житомирщині у пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей

Київ

 • 36 перегляди

На Житомирщині у селі Козіївка Коростишівської громади в пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її дітей 4 і 5 років. Третю дитину, дворічного віку, госпіталізували; вогонь повністю знищив будинок площею 85 кв. м.

На Житомирщині у пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей

У Житомирській області у пожежі у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Жахлива пожежа на Житомирщині: у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні

- йдеться у повідомленні.

Трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 кв. м і повністю знищив її.

Рятувальники ліквідували займання. Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.

Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалок17.01.26, 13:29 • 5366 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Село
Житомирська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій