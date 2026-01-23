На Житомирщині у пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей
Київ • УНН
На Житомирщині у селі Козіївка Коростишівської громади в пожежі загинула 32-річна жінка та двоє її дітей 4 і 5 років. Третю дитину, дворічного віку, госпіталізували; вогонь повністю знищив будинок площею 85 кв. м.
У Житомирській області у пожежі у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Жахлива пожежа на Житомирщині: у власному будинку у вогні загинула 32-річна жінка та двоє її дітей віком 4 і 5 років. Третю дитину, якій лише два роки, госпіталізували до лікарні
Трагедія сталася вночі у селі Козіївка Коростишівської громади Житомирського району. Вогонь охопив оселю площею 85 кв. м і повністю знищив її.
Рятувальники ліквідували займання. Наразі офіцер-рятувальник громади встановлює всі обставини та причини події.
