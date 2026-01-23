В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей

$43.170.01
Эксклюзив
11:40 • 1600 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 4424 просмотра
08:25 • 16198 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
08:25 • 16198 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 48242 просмотра
07:54 • 29335 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
07:54 • 29335 просмотра
06:55 • 29632 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:55 • 29632 просмотра
06:33 • 28105 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
06:33 • 28105 просмотра
23 января, 01:52 • 27152 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
23 января, 01:52 • 27152 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51711 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62107 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
публикации
Эксклюзивы
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 48279 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 51222 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54472 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 65213 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 56235 просмотра
В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В Житомирской области в селе Козиевка Коростышевской общины в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее детей 4 и 5 лет. Третьего ребенка, двухлетнего возраста, госпитализировали; огонь полностью уничтожил дом площадью 85 кв. м.

В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей

В Житомирской области в пожаре в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Ужасный пожар на Житомирщине: в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Третьего ребенка, которому всего два года, госпитализировали в больницу

- говорится в сообщении.

Трагедия произошла ночью в селе Козиевка Коростышевской общины Житомирского района. Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.

Спасатели ликвидировали возгорание. Сейчас офицер-спасатель общины устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров в Харьковской области из-за окурка17.01.26, 13:29 • 5366 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Житомирская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям