В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей

В Житомирской области в пожаре в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Ужасный пожар на Житомирщине: в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Третьего ребенка, которому всего два года, госпитализировали в больницу - говорится в сообщении.

Трагедия произошла ночью в селе Козиевка Коростышевской общины Житомирского района. Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.

Спасатели ликвидировали возгорание. Сейчас офицер-спасатель общины устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.

Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров в Харьковской области из-за окурка