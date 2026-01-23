В Житомирской области в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей
Киев • УНН
В Житомирской области в селе Козиевка Коростышевской общины в пожаре погибла 32-летняя женщина и двое ее детей 4 и 5 лет. Третьего ребенка, двухлетнего возраста, госпитализировали; огонь полностью уничтожил дом площадью 85 кв. м.
В Житомирской области в пожаре в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Ужасный пожар на Житомирщине: в собственном доме в огне погибла 32-летняя женщина и двое ее детей в возрасте 4 и 5 лет. Третьего ребенка, которому всего два года, госпитализировали в больницу
Трагедия произошла ночью в селе Козиевка Коростышевской общины Житомирского района. Огонь охватил дом площадью 85 кв. м и полностью уничтожил его.
Спасатели ликвидировали возгорание. Сейчас офицер-спасатель общины устанавливает все обстоятельства и причины происшествия.
