Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров на Харьковщине из-за окурка

Мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении за пожар на сотнях гектаров с более чем 30 млн грн убытков из-за брошенного окурка, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

46-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту уничтожения лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины) - сообщили в прокуратуре.

Как сообщается, подозреваемый - житель города Балаклея.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина рыбачил возле озера Рудоватое на территории ландшафтного заказника. Проявив неосторожность, он бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву - рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, огонь быстро распространился по заповедной территории. Речь идет о заказнике местного значения "Крейдянская лесная дача", что в пределах Изюмского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис" ГП "Леса Украины".

Сгорело более 20 гектаров дикорастущих растений и почти 350 гектаров лесного массива. Пожар ликвидировали почти пять суток. По результатам ряда проведенных экспертиз сумма нанесенного государству ущерба превышает 30,2 млн гривен - отметили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

