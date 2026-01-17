Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров на Харьковщине из-за окурка
Киев • УНН
46-летнему жителю Балаклеи сообщено о подозрении в уничтожении лесных массивов. Из-за неосторожности мужчины сгорело 350 гектаров леса и 20 гектаров дикорастущих растений, нанеся ущерб на более чем 30 млн гривен.
Мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении за пожар на сотнях гектаров с более чем 30 млн грн убытков из-за брошенного окурка, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
46-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту уничтожения лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины)
Как сообщается, подозреваемый - житель города Балаклея.
По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина рыбачил возле озера Рудоватое на территории ландшафтного заказника. Проявив неосторожность, он бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву
Как отмечается, огонь быстро распространился по заповедной территории. Речь идет о заказнике местного значения "Крейдянская лесная дача", что в пределах Изюмского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис" ГП "Леса Украины".
Сгорело более 20 гектаров дикорастущих растений и почти 350 гектаров лесного массива. Пожар ликвидировали почти пять суток. По результатам ряда проведенных экспертиз сумма нанесенного государству ущерба превышает 30,2 млн гривен
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
