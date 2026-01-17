Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров на Харьковщине из-за окурка

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 4528 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 15574 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 27285 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 27281 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 36609 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 25777 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40574 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34535 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28900 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26601 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 10071 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30 • 11300 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 9940 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации06:59 • 7912 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 6712 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 6080 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 36612 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 22208 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 53805 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 84575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Село
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 6740 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 10090 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 11330 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 11323 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 23065 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров на Харьковщине из-за окурка

Киев • УНН

 • 312 просмотра

46-летнему жителю Балаклеи сообщено о подозрении в уничтожении лесных массивов. Из-за неосторожности мужчины сгорело 350 гектаров леса и 20 гектаров дикорастущих растений, нанеся ущерб на более чем 30 млн гривен.

Мужчина получил подозрение за масштабный природный пожар на сотнях гектаров на Харьковщине из-за окурка

Мужчине в Харьковской области сообщили о подозрении за пожар на сотнях гектаров с более чем 30 млн грн убытков из-за брошенного окурка, сообщили в субботу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

46-летнему мужчине сообщено о подозрении по факту уничтожения лесных массивов, сухих дикорастущих трав, растительности и ее остатков огнем, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 245 УК Украины)

- сообщили в прокуратуре.

Как сообщается, подозреваемый - житель города Балаклея.

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина рыбачил возле озера Рудоватое на территории ландшафтного заказника. Проявив неосторожность, он бросил тлеющий окурок сигареты в сухую траву

- рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, огонь быстро распространился по заповедной территории. Речь идет о заказнике местного значения "Крейдянская лесная дача", что в пределах Изюмского надлесничества филиала "Слобожанский лесной офис" ГП "Леса Украины".

Сгорело более 20 гектаров дикорастущих растений и почти 350 гектаров лесного массива. Пожар ликвидировали почти пять суток. По результатам ряда проведенных экспертиз сумма нанесенного государству ущерба превышает 30,2 млн гривен

- отметили в прокуратуре.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары: огнем охвачено более 120 га10.07.25, 18:03 • 3120 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Харьковская область
Балаклея