Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалок

Чоловіку у Харківській області повідомили про підозру за пожежу на сотнях гектарів із понад 30 млн грн збитків через кинутий недопалок, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

46-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом знищення лісових масивів, сухих дикоростучих трав, рослинності та її залишків вогнем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Як повідомляється, підозрюваний - житель міста Балаклія.

За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік рибалив біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника. Проявивши необережність, він кинув тліючий недопалок цигарки у суху траву - розповіли у прокуратурі.

Як зазначається, вогонь швидко поширився заповідною територією. Ідеться про заказник місцевого значення "Крейдянська лісова дача", що в межах Ізюмського надлісництва філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Згоріло понад 20 гектарів дикорослих рослин та майже 350 гектарів лісового масиву. Пожежу ліквідовували майже п’ять діб. За результатами низки проведених експертиз сума завданих державі збитків перевищує 30,2 млн гривень - зазначили у прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

