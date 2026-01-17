Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалок

$43.180.08
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 15096 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 26809 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 26883 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 36082 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 25619 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 40415 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34489 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28873 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26582 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 9348 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані17 січня, 04:30 • 10976 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 9286 перегляди
Маск вимагає від OpenAI та Microsoft до 134 мільярдів доларів компенсації06:59 • 7168 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 5890 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 5510 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 36077 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 22005 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 53605 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 84392 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Село
Запоріжжя
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 6018 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 9478 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 11223 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 11232 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22969 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалок

Київ • УНН

 • 10 перегляди

46-річному мешканцю Балаклії повідомлено про підозру у знищенні лісових масивів. Через необережність чоловіка згоріло 350 гектарів лісу та 20 гектарів дикорослих рослин, завдавши збитків на понад 30 млн гривень.

Чоловік отримав підозру за масштабну природну пожежу на сотнях гектарів на Харківщині через недопалок

Чоловіку у Харківській області повідомили про підозру за пожежу на сотнях гектарів із понад 30 млн грн збитків через кинутий недопалок, повідомили у суботу в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

46-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом знищення лісових масивів, сухих дикоростучих трав, рослинності та її залишків вогнем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Як повідомляється, підозрюваний - житель міста Балаклія.

За даними слідства, у квітні 2025 року чоловік рибалив біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника. Проявивши необережність, він кинув тліючий недопалок цигарки у суху траву

- розповіли у прокуратурі.

Як зазначається, вогонь швидко поширився заповідною територією. Ідеться про заказник місцевого значення "Крейдянська лісова дача", що в межах Ізюмського надлісництва філії "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Згоріло понад 20 гектарів дикорослих рослин та майже 350 гектарів лісового масиву. Пожежу ліквідовували майже п’ять діб. За результатами низки проведених експертиз сума завданих державі збитків перевищує 30,2 млн гривень

- зазначили у прокуратурі.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

На Харківщині вирують масштабні лісові пожежі: вогнем охоплено понад 120 га10.07.25, 18:03 • 3118 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державний бюджет
Харківська область
Балаклія