Что празднуют 11 ноября в Украине и мире

11 ноября отмечают Международный день энергосбережения, Всемирный день юрисконсульта и Всемирный день шопинга, а во многих странах Европы и Северной Америки чтят День памяти павших в Первой мировой войне.

В церковном календаре православные чтят память святого преподобного Феодора Студита по новому календарю, а память святой преподобномученицы Анастасии Римлянини — по старому, пишет УНН.

Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)

Учреждён в 2008 году по инициативе Международной экологической сети SPARE.

Событие призвано привлечь внимание правительств, промышленных предприятий и широкой общественности к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, внедрению энергоэффективных технологий, сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.

Главная цель дня — донести до общества, что экономия потребления электроэнергии и тепла является самым простым и доступным шагом в борьбе с глобальным изменением климата и загрязнением окружающей среды.

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День памяти

Официальная памятная дата в странах Британского Содружества и многих государствах Европы. Дата выбрана в память о подписании Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года в 11:00 утра, что ознаменовало прекращение боевых действий в Первой мировой войне.

Символом праздника является красный мак, который прикрепляют к одежде в знак уважения к военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в вооружённых конфликтах. В 11 часов во многих странах соблюдают две минуты молчания.

Всемирный день шопинга (World Shopping Day)

Глобальный неофициальный торговый праздник, учреждённый китайской компанией Alibaba Group в 2009 году под названием "День холостяков" (Singles' Day). Дата 11.11 была выбрана из-за символического сочетания четырёх единиц.

За годы существования мероприятие превратилось в крупнейший в мире 24-часовой фестиваль онлайн-торговли и распродаж, который по объёмам выручки значительно превышает американские "Чёрную пятницу" и "Киберпонедельник".

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Всемирный день юридического консультанта (World In-House Counsel Day)

Международный профессиональный праздник юристов, правоведов и юридических советников предприятий, государственных учреждений и корпораций.

День подчёркивает важность работы корпоративных юристов в обеспечении законности бизнес-процессов, правовой защите активов, минимизации юридических рисков, разработке контрактов и соблюдении этических стандартов при ведении коммерческой деятельности.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого преподобного Феодора Студита, игумена — выдающегося византийского богослова, церковного деятеля и реформатора монашества, который составил строгий Студийский устав и стойко защищал почитание икон от императоров-иконоборцев.

Также в этот день вспоминают святого мученика Виктора Дамасского (II век) — римского воина-христианина, который отказался принести жертву языческим богам и принял мученическую смерть за веру.

По старому календарю верующие чтят память святой преподобномученицы Анастасии Римлянини (III век) — юной христианской сироты, которая во время гонений императора Декия мужественно исповедала веру во Христа и претерпела жестокие пытки и казнь.

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