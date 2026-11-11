Что празднуют 11 ноября в Украине и мире

$45.410.0950.820.17
ukenru
04:28 • 8088 просмотра
Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский
10 ноября, 23:48 • 17012 просмотра
Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету
10 ноября, 22:46 • 16889 просмотра
"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский
10 ноября, 20:50 • 17812 просмотра
В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский
10 ноября, 19:15 • 27862 просмотра
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto
10 ноября, 18:47 • 19964 просмотра
11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света
Эксклюзив
10 ноября, 18:35 • 17669 просмотра
Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы
10 ноября, 18:07 • 15329 просмотра
Виткофф и Кушнер могут посетить москву и Киев после переговоров в Абу-Даби — СМИ
10 ноября, 17:46 • 23632 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo
10 ноября, 17:28 • 12451 просмотра
Украина осталась без новых ракет PAC-3 в октябре: Европа ждет разрешения США на поставки — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хорошие новости из Абу-Даби: в ОП заявили о прогрессе в переговорах по очередному обмену пленными10 ноября, 20:11 • 11783 просмотра
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 13380 просмотра
РФ на переговорах заявила о захвате половины территорий Донбасса, которые контролирует Украина, — Зеленский10 ноября, 21:28 • 4786 просмотра
Украина готовит дополнительный безопасный выезд жителей оккупированных Олешек — Лубинец10 ноября, 21:47 • 3740 просмотра
Массированная атака БПЛА оставила Кривой Рог без электричества00:50 • 8278 просмотра
публикации
Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в УкраинеPhoto10 ноября, 19:15 • 27856 просмотра
Лига наций: сможет ли Украина в Белфасте взять реванш у Северной ИрландииPhotoVideo10 ноября, 17:46 • 23628 просмотра
Рада готовит изменения в налогообложение: кто из украинцев будет платить больше и что будет с НДС для бизнеса Photo10 ноября, 16:06 • 20979 просмотра
Курс под полным контролем — экономист спрогнозировал, стоит ли ждать резких скачков валюты
Эксклюзив
10 ноября, 16:00 • 23766 просмотра
Санатории могут стать полноценной частью реабилитации ветеранов: народный депутат объяснил, почему важно сохранить оздоровительную инфраструктуру
Эксклюзив
10 ноября, 15:45 • 21058 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Меган Маркл
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Великобритания
Дания
Реклама
УНН Lite
Отец Меган Маркл срезал электронный браслет и рискует оказаться под стражей10 ноября, 21:01 • 13537 просмотра
«Просто два ютубера, які расслабляются» — Холанд учил MrBeast медитацииPhotoVideo10 ноября, 19:56 • 13135 просмотра
Пёс Патрон стал отцом и показал первые фото малышейVideo10 ноября, 18:22 • 14222 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца, но отказалась от выступления10 ноября, 16:28 • 14461 просмотра
Пол Маккартни вошёл в тройку самых богатых музыкантов мира с состоянием в $1,4 млрд10 ноября, 15:57 • 14471 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Хранитель
Техника
Отопление

Что празднуют 11 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2246 просмотра

11 ноября отмечают День энергосбережения, международные профессиональные праздники, а также чтят память жертв Первой мировой войны. Верующие вспоминают святых.

Что празднуют 11 ноября в Украине и мире

11 ноября отмечают Международный день энергосбережения, Всемирный день юрисконсульта и Всемирный день шопинга, а во многих странах Европы и Северной Америки чтят День памяти павших в Первой мировой войне.

В церковном календаре православные чтят память святого преподобного Феодора Студита по новому календарю, а память святой преподобномученицы Анастасии Римлянини — по старому, пишет УНН.

Международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving)

Учреждён в 2008 году по инициативе Международной экологической сети SPARE.

Событие призвано привлечь внимание правительств, промышленных предприятий и широкой общественности к рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, внедрению энергоэффективных технологий, сокращению выбросов парниковых газов и переходу на возобновляемые источники энергии.

Главная цель дня — донести до общества, что экономия потребления электроэнергии и тепла является самым простым и доступным шагом в борьбе с глобальным изменением климата и загрязнением окружающей среды.

Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питания06.02.26, 23:59 • 16588 просмотров

День памяти 

Официальная памятная дата в странах Британского Содружества и многих государствах Европы. Дата выбрана в память о подписании Компьенского перемирия 11 ноября 1918 года в 11:00 утра, что ознаменовало прекращение боевых действий в Первой мировой войне.

Символом праздника является красный мак, который прикрепляют к одежде в знак уважения к военнослужащим и гражданским лицам, погибшим в вооружённых конфликтах. В 11 часов во многих странах соблюдают две минуты молчания.

Всемирный день шопинга (World Shopping Day)

Глобальный неофициальный торговый праздник, учреждённый китайской компанией Alibaba Group в 2009 году под названием "День холостяков" (Singles' Day). Дата 11.11 была выбрана из-за символического сочетания четырёх единиц.

За годы существования мероприятие превратилось в крупнейший в мире 24-часовой фестиваль онлайн-торговли и распродаж, который по объёмам выручки значительно превышает американские "Чёрную пятницу" и "Киберпонедельник".

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов02.05.25, 09:22 • 73030 просмотров

Всемирный день юридического консультанта (World In-House Counsel Day)

Международный профессиональный праздник юристов, правоведов и юридических советников предприятий, государственных учреждений и корпораций.

День подчёркивает важность работы корпоративных юристов в обеспечении законности бизнес-процессов, правовой защите активов, минимизации юридических рисков, разработке контрактов и соблюдении этических стандартов при ведении коммерческой деятельности.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого преподобного Феодора Студита, игумена  — выдающегося византийского богослова, церковного деятеля и реформатора монашества, который составил строгий Студийский устав и стойко защищал почитание икон от императоров-иконоборцев.

Также в этот день вспоминают святого мученика Виктора Дамасского (II век) — римского воина-христианина, который отказался принести жертву языческим богам и принял мученическую смерть за веру.

По старому календарю верующие чтят память святой преподобномученицы Анастасии Римлянини (III век) — юной христианской сироты, которая во время гонений императора Декия мужественно исповедала веру во Христа и претерпела жестокие пытки и казнь.

"Нет ничего святого": россияне ударили по церкви в Хмельницкой области — ОВА20.10.26, 01:44 • 10180 просмотров

Александра Месенко

ОбществоКультура
Энергетика
Электроэнергия
Европа
Северная Америка