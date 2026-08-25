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Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище

Київ • УНН

 • 5608 перегляди

Пік часткового затемнення настане о 07:12 за Києвом, але в Україні його повністю не побачать. Явище триватиме 5 годин 38 хвилин.

Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище

У ніч проти 28 серпня відбудеться глибоке часткове місячне затемнення, під час якого понад 96% поверхні Місяця опиниться в тіні Землі. Пік явища припаде на 07:12 за київським часом, однак в Україні спостерігати його повністю не вдасться через захід Місяця за горизонт, пише УНН

Часткове місячне затемнення 28 серпня: що відбуватиметься

27-28 серпня з Європи, Африки, Північної та Південної Америки буде видно дуже глибоке часткове місячне затемнення, під час якого трохи більше 96% поверхні Місяця опиниться в тіні Землі.

Місячні затемнення відбуваються, коли Земля опиняється між Сонцем і повним Місяцем. Під час цього явища Місяць проходить через темну частину тіні Землі - темну центральну частину її тіні.

Повне сонячне затемнення, яке буває раз на 400 років, побачили в Європі13.08.26, 02:05 • 4406 переглядiв

Де буде видно місячне затемнення

Понад мільярд людей по всьому світу зможуть побачити фазу максимального перекриття, яка настане о 04:12 за гринвічським часом, або о 07:12 за київським часом.

У Європі та західній Африці епіцентр події припаде на ранній світанок 28 серпня, тому Місяць заходитиме за горизонт якраз під час пікової фази. Найкращі шанси на чисте небо без хмар статистично матимуть західні штати США, північ Чилі та внутрішні райони Бразилії.

Подія, що відбудеться 27–28 серпня 2026 року, стане першим глибоким частковим місячним затемненням у світі з 18 вересня 2024 року та останнім до 11-12 січня 2028 року (коли лише 2,4 % Місяця опиниться в тіні Землі). 

Під час затемнення в серпні 2026 року Осетровий повний Місяць зійде, а пізніше тієї ночі увійде в тінь Землі. У цей момент повний місяць потьмяніє, а коли часткове затемнення досягне свого піку, набуде злегка червонувато-помаранчевого відтінку. 

Однак це не буде справжнім "кривавим місяцем", оскільки в жоден момент не відбудеться повної фази затемнення - коли вся поверхня Місяця опиняється в тіні Землі. Затемнення - включаючи як фазу напівтіні (коли Місяць потрапляє в розмиту зовнішню тінь Землі), так і фазу часткового затемнення - триватиме 5 годин 38 хвилин.

Майже повне місячне затемнення очікується наступного тижня22.08.26, 22:52 • 26597 переглядiв

Павло Башинський

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