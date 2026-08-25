Частичное лунное затмение 28 августа: где его можно будет увидеть и что известно о явлении

В ночь на 28 августа произойдет глубокое частичное лунное затмение, во время которого более 96% поверхности Луны окажется в тени Земли. Пик явления придется на 07:12 по киевскому времени, однако в Украине полностью наблюдать его не удастся из-за захода Луны за горизонт, пишет УНН.

Частное лунное затмение 28 августа: что будет происходить

27–28 августа из Европы, Африки, Северной и Южной Америки будет видно очень глубокое частичное лунное затмение, во время которого чуть более 96% поверхности Луны окажется в тени Земли.

Лунные затмения происходят, когда Земля оказывается между Солнцем и полной Луной. Во время этого явления Луна проходит через темную часть тени Земли — темную центральную часть ее тени.

Полное солнечное затмение, которое бывает раз в 400 лет, увидели в Европе

Где будет видно лунное затмение

Более миллиарда людей по всему миру смогут увидеть фазу максимального перекрытия, которая наступит в 04:12 по гринвичскому времени, или в 07:12 по киевскому времени.

В Европе и западной Африке кульминация события придется на ранний рассвет 28 августа, поэтому Луна зайдет за горизонт как раз во время пиковой фазы. Наилучшие шансы на чистое небо без облаков статистически будут иметь западные штаты США, север Чили и внутренние районы Бразилии.

Событие, которое произойдет 27–28 августа 2026 года, станет первым глубоким частным лунным затмением в мире с 18 сентября 2024 года и последним до 11–12 января 2028 года (когда лишь 2,4 % Луны окажется в тени Земли).

Во время затмения в августе 2026 года Осетровая полная Луна взойдет, а позднее этой ночью войдет в тень Земли. В этот момент полнолуние потемнеет, а когда частное затмение достигнет своего пика, приобретет слегка красновато-оранжевый оттенок.

Однако это не будет настоящей "кровавой Луной", поскольку ни в один момент не наступит полная фаза затмения — когда вся поверхность Луны оказывается в тени Земли. Затмение — включая как фазу полутени (когда Луна попадает в размытую внешнюю тень Земли), так и фазу частного затмения — продлится 5 часов 38 минут.

Почти полное лунное затмение ожидается на следующей неделе