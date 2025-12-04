Ватиканская комиссия снова против: женщин не будут рукополагать в диакониссы, но предлагают другие служения
Киев • УНН
Ватиканская исследовательская комиссия решила не рукополагать женщин в диакониссы, что разочаровало католических женщин. Вместо этого предложено создать новые мирянские служения для женщин вне рамок рукоположенного диаконата.
Вторая ватиканская исследовательская комиссия, созданная для изучения вопроса женского диаконата, пришла к выводу, что женщин не следует рукополагать в диаконы. Это решение наносит очередной удар католическим женщинам, которые надеялись получить возможность председательствовать на крещениях, свадьбах и похоронах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Ватикан опубликовал выводы комиссии кардинала Джузеппе Петроччи. В отчете указано, что в настоящее время существуют две непримиримые школы теологической мысли, и такое состояние исследований «исключает возможность движения в направлении допущения женщин к диаконату, понимаемому как степень таинства Священства».
Альтернативное решение
Комиссия, однако, оставила открытой возможность для дальнейшего изучения вопроса. Вместо этого было предложено создать новые мирянские служения для женщин вне рамок рукоположенного диаконата.
Исторический контекст
Диаконы – это рукоположенные служители, которые выполняют многие функции священников, кроме служения Мессы. Хотя исторически известно, что женщины служили диаконами в ранней церкви, Католическая церковь в настоящее время разрешает рукополагать только мужчин (как переходных, так и постоянных диаконов).
Решение, по сути, поддерживает консервативную позицию, тогда как сторонники рукоположения женщин в диаконы утверждают, что это предоставит женщинам большую роль в церкви и поможет преодолеть нехватку священников в некоторых регионах мира.
