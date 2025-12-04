$42.200.13
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 9572 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 13848 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 25067 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 16124 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 17753 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17829 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26861 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 44098 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36208 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Ватиканская комиссия снова против: женщин не будут рукополагать в диакониссы, но предлагают другие служения

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Ватиканская исследовательская комиссия решила не рукополагать женщин в диакониссы, что разочаровало католических женщин. Вместо этого предложено создать новые мирянские служения для женщин вне рамок рукоположенного диаконата.

Ватиканская комиссия снова против: женщин не будут рукополагать в диакониссы, но предлагают другие служения

Вторая ватиканская исследовательская комиссия, созданная для изучения вопроса женского диаконата, пришла к выводу, что женщин не следует рукополагать в диаконы. Это решение наносит очередной удар католическим женщинам, которые надеялись получить возможность председательствовать на крещениях, свадьбах и похоронах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Ватикан опубликовал выводы комиссии кардинала Джузеппе Петроччи. В отчете указано, что в настоящее время существуют две непримиримые школы теологической мысли, и такое состояние исследований «исключает возможность движения в направлении допущения женщин к диаконату, понимаемому как степень таинства Священства».

Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине04.12.25, 00:52 • 15385 просмотров

Альтернативное решение

Комиссия, однако, оставила открытой возможность для дальнейшего изучения вопроса. Вместо этого было предложено создать новые мирянские служения для женщин вне рамок рукоположенного диаконата.

Исторический контекст

Диаконы – это рукоположенные служители, которые выполняют многие функции священников, кроме служения Мессы. Хотя исторически известно, что женщины служили диаконами в ранней церкви, Католическая церковь в настоящее время разрешает рукополагать только мужчин (как переходных, так и постоянных диаконов).

Решение, по сути, поддерживает консервативную позицию, тогда как сторонники рукоположения женщин в диаконы утверждают, что это предоставит женщинам большую роль в церкви и поможет преодолеть нехватку священников в некоторых регионах мира.

Папа Лев призвал прекратить «ужасы войны» и открыть путь к миру после своего первого зарубежного визита02.12.25, 19:31 • 3656 просмотров

Степан Гафтко

