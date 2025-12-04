$42.330.01
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 59369 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 62023 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 116602 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 90159 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 105864 просмотра
Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Папа Римский Франциск, скончавшийся в апреле 2025 года, в своем завещании предусмотрел финансирование для приобретения автомобилей скорой помощи для Украины.

Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине

Папа Римский Франциск, который умер в апреле этого года, в своем завещании выразил желание передать часть своих средств на поддержку Украины. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на рассказ монахини Лусии Карам в испанской радиопередаче, передает УНН.

Детали

По ее словам, завещание понтифика предусматривало, что часть его средств должна быть потрачена на покупку машин скорой помощи для Украины. Причем упоминалась "зона военных действий".

Отмечается, что Луисия Карам с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями.

Как пишет издание, она была глубоко тронута жестом понтифика, который при жизни неоднократно обещал ей поддержку.

Но я никогда не ожидала, что она придет в такой форме

- цитирует женщину BILD.

Напомним

Как сообщал ранее УНН, с начала широкомасштабного вторжения РФ Папа Римский Франциск неоднократно призывал к миру, переговорам и прекращению боевых действий. В то же время его высказывания нередко вызывали критику в Украине, поскольку звучали так, будто он ставит агрессора и жертву на один уровень.

В частности, на Крестном пути в Ватикане после начала полномасштабного вторжения крест вместе несли украинка и россиянка. Кроме того, Папа осудил решение Украины запретить деятельность русской церкви на своей территории.

Вместе с тем Папа активно принимал паломников из Украины, общался с военнослужащими и даже получил от них подписанный украинский флаг. Подобных встреч с российскими военными никогда не было.

Папа Римский Франциск передавал средства на дроны для ВСУ - историк Зинченко22.04.25, 17:46 • 10243 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоНовости Мира