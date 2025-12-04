Папа Римский Франциск завещал деньги на покупку машин скорой помощи Украине

Папа Римский Франциск, который умер в апреле этого года, в своем завещании выразил желание передать часть своих средств на поддержку Украины. Об этом пишет издание BILD со ссылкой на рассказ монахини Лусии Карам в испанской радиопередаче, передает УНН.

Детали

По ее словам, завещание понтифика предусматривало, что часть его средств должна быть потрачена на покупку машин скорой помощи для Украины. Причем упоминалась "зона военных действий".

Отмечается, что Луисия Карам с февраля 2022 года неоднократно ездила в Украину с гуманитарными миссиями.

Как пишет издание, она была глубоко тронута жестом понтифика, который при жизни неоднократно обещал ей поддержку.

Но я никогда не ожидала, что она придет в такой форме - цитирует женщину BILD.

Напомним

Как сообщал ранее УНН, с начала широкомасштабного вторжения РФ Папа Римский Франциск неоднократно призывал к миру, переговорам и прекращению боевых действий. В то же время его высказывания нередко вызывали критику в Украине, поскольку звучали так, будто он ставит агрессора и жертву на один уровень.

В частности, на Крестном пути в Ватикане после начала полномасштабного вторжения крест вместе несли украинка и россиянка. Кроме того, Папа осудил решение Украины запретить деятельность русской церкви на своей территории.

Вместе с тем Папа активно принимал паломников из Украины, общался с военнослужащими и даже получил от них подписанный украинский флаг. Подобных встреч с российскими военными никогда не было.

