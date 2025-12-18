В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение

$42.340.15
Эксклюзив
12:29 • 1254 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузке
11:31 • 4370 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 8496 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 10672 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов
08:07 • 19035 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 28925 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 39965 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 55820 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 53009 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 88778 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане
18 декабря, 03:02 • 37383 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации
18 декабря, 03:27 • 40512 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника
18 декабря, 04:23 • 36557 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие
18 декабря, 05:25 • 32920 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении
09:48 • 17648 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 1254 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
11:44 • 5696 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
17 декабря, 15:05 • 49365 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
17 декабря, 14:58 • 47544 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается
17 декабря, 14:39 • 43788 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 5700 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
17 декабря, 19:12 • 23078 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
17 декабря, 16:22 • 22651 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18 • 29549 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16 • 35067 просмотра
В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Технические группы на саммите ЕС работают над поиском путей финансирования Украины, что может занять часы. Обсуждение кредита для Украины движется в правильном направлении, оценил немецкий чиновник.

В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение

Технические группы на полях саммита ЕС пытаются найти "путь вперед" по финансированию для Украины, и это может занять "часы", на фоне того, как вопрос сдвинули в повестке дня Евросовета, тогда как немецкий чиновник считает, что обсуждение кредита Украине "движется в правильном направлении", пишет УНН со ссылкой на Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Европейского совета Антониу Кошта изменил повестку дня, чтобы обсудить другие ключевые вопросы, прежде чем вернуться к сложному вопросу о том, как продолжать финансировать оборону Украины. Это потому, что технические группы параллельно пытаются найти путь вперед, процесс, который может длиться часами.

"Идут обсуждения выводов по финансированию Украины, поэтому президент Европейского совета решил продвинуть обсуждение расширения", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

ЕС предложил Бельгии дополнительные гарантии для согласия по активам РФ: вопрос кредита Украине отодвинули в повестке дня саммита18.12.25, 14:16 • 608 просмотров

Тем временем высокопоставленный немецкий чиновник заявил журналистам: "Существует общая готовность - практически все это говорят - что нам нужно найти соглашение сегодня по 90 миллиардам, которые предложила Еврокомиссия и которые должны быть предоставлены Украине.

"Чтобы предоставить больше времени для обсуждений, которые сейчас происходят, в частности с бельгийцами, часть о финансировании Украины была перенесена дальше в сегодняшней повестке дня, что мы рассматриваем как обнадеживающий признак того, что дела движутся. Итак, есть движение, дела движутся в правильном направлении, но мы еще не там", - отметил немецкий чиновник.

Премьер Бельгии об активах рф перед саммитом ЕС: при условии распределения рисков "прыгнем с этой скалы и будем надеяться, что парашют удержит"18.12.25, 11:54 • 1818 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Бельгия
Германия
Украина