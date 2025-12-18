В ЕС объяснили отсрочку рассмотрения финансирования Украины на саммите: технические группы ищут решение

Технические группы на полях саммита ЕС пытаются найти "путь вперед" по финансированию для Украины, и это может занять "часы", на фоне того, как вопрос сдвинули в повестке дня Евросовета, тогда как немецкий чиновник считает, что обсуждение кредита Украине "движется в правильном направлении", пишет УНН со ссылкой на Politico, пишет УНН.

Детали

Президент Европейского совета Антониу Кошта изменил повестку дня, чтобы обсудить другие ключевые вопросы, прежде чем вернуться к сложному вопросу о том, как продолжать финансировать оборону Украины. Это потому, что технические группы параллельно пытаются найти путь вперед, процесс, который может длиться часами.

"Идут обсуждения выводов по финансированию Украины, поэтому президент Европейского совета решил продвинуть обсуждение расширения", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Тем временем высокопоставленный немецкий чиновник заявил журналистам: "Существует общая готовность - практически все это говорят - что нам нужно найти соглашение сегодня по 90 миллиардам, которые предложила Еврокомиссия и которые должны быть предоставлены Украине.

"Чтобы предоставить больше времени для обсуждений, которые сейчас происходят, в частности с бельгийцами, часть о финансировании Украины была перенесена дальше в сегодняшней повестке дня, что мы рассматриваем как обнадеживающий признак того, что дела движутся. Итак, есть движение, дела движутся в правильном направлении, но мы еще не там", - отметил немецкий чиновник.

