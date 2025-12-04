Папа Римський Франциск заповів гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні

Папа Римський Франциск, який помер у квітні цього року, у своєму заповіті висловив бажання передати частину своїх коштів на підтримку України. Про це пише видання BILD із посиланням на розповідь черниці Лусії Карам в іспанській радіопередачі, передає УНН.

Деталі

За її словами, заповіт понтифіка передбачав, що частина його коштів має бути витрачена на купівлю машин швидкої допомоги для України. Причому згадувалася "зона воєнних дій".

Зазначається, що Луїсія Карам із лютого 2022 року неодноразово їздила в Україну з гуманітарними місіями.

Як пише видання, вона була глибоко зворушена жестом понтифіка, який за життя неодноразово обіцяв їй підтримку.

Але я ніколи не очікувала, що вона прийде в такій формі - цитує жінку BILD.

Нагадаємо

Як повідомляв раніше УНН, від початку широкомасштабного вторгнення рф Папа Римський Франциск неодноразово закликав до миру, переговорів і припинення бойових дій. Водночас його висловлювання нерідко викликали критику в Україні, оскільки звучали так, ніби він ставить агресора й жертву на один рівень.

Зокрема на Хресній дорозі у Ватикані після початку повномасштабного вторгнення хрест разом несли українка і росіянка. Крім того, Папа засудив рішення України заборонити діяльність російської церкви на своїй території.

Разом з тим Папа активно приймав паломників з України, спілкувався з військовослужбовцями і навіть отримав від них підписаний український прапор. Подібних зустрічей з російськими військовими ніколи не було.

Папа Римський Франциск передавав кошти на дрони для ЗСУ - історик Зінченко