На лівому березі Києва відновили нормативний тиск води, на правому тривають роботи
Київ • УНН
На лівому березі Києва тиск води відповідає нормі. У п’яти районах правого берега тривають роботи з відновлення водопостачання.
На лівому березі Києва стабілізувалося водопостачання, а тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Водночас на правому березі столиці в низці районів ще фіксують знижений тиск води. Про це повідомили у "Київводоканалі", пише УНН.
Тиск у водопровідних мережах лівобережної частини столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам
Водночас на зниженому тиску залишаються водопровідні мережі Голосіївського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Подільського районів.
Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці.
У п’яти районах Києва фіксують перебої з водопостачанням21.11.26, 09:34 • 12324 перегляди