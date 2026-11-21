На лівому березі Києва стабілізувалося водопостачання, а тиск у водопровідних мережах відповідає нормативним показникам. Водночас на правому березі столиці в низці районів ще фіксують знижений тиск води. Про це повідомили у "Київводоканалі", пише УНН.

Тиск у водопровідних мережах лівобережної частини столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам - зазначили у підприємстві.

Водночас на зниженому тиску залишаються водопровідні мережі Голосіївського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Подільського районів.

Фахівці "Київводоканалу" продовжують контролювати роботу водопровідної системи та працюють над відновленням стабільного водопостачання в інших районах столиці.

У п’яти районах Києва фіксують перебої з водопостачанням