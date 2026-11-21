На левом берегу Киева водоснабжение стабилизировалось, а давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям. В то же время на правом берегу столицы в ряде районов по-прежнему фиксируют пониженное давление воды. Об этом сообщили в «Киевводоканале», пишет УНН.

Давление в водопроводных сетях левобережной части столицы стабилизировалось и соответствует нормативным показателям - отметили на предприятии.

В то же время пониженное давление сохраняется в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Подольского районов.

Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу водопроводной системы и работают над восстановлением стабильного водоснабжения в других районах столицы.

В пяти районах Киева фиксируют перебои с водоснабжением