На левом берегу Киева восстановили нормативное давление воды, на правом продолжаются работы
Киев • УНН
На левом берегу Киева давление воды соответствует норме. В пяти районах правого берега продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.
На левом берегу Киева водоснабжение стабилизировалось, а давление в водопроводных сетях соответствует нормативным показателям. В то же время на правом берегу столицы в ряде районов по-прежнему фиксируют пониженное давление воды. Об этом сообщили в «Киевводоканале», пишет УНН.
Давление в водопроводных сетях левобережной части столицы стабилизировалось и соответствует нормативным показателям
В то же время пониженное давление сохраняется в водопроводных сетях Голосеевского, Святошинского, Соломенского, Шевченковского и Подольского районов.
Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу водопроводной системы и работают над восстановлением стабильного водоснабжения в других районах столицы.
В пяти районах Киева фиксируют перебои с водоснабжением21.11.26, 09:34 • 7480 просмотров