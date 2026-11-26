У Калінінградській області росії запровадили низку обмежень на польоти цивільної авіації в районі аеропорту Храброво, які діятимуть до 28 листопада. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на офіційні авіаційні сповіщення NOTAM, пише УНН.

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Загалом оприлюднили 8 повідомлень про обмеження, які передбачають закриття 18 ділянок повітряних трас, 2 зон повітряного простору та активацію ще 4 небезпечних зон.

Авіаційний експерт Олександр Ланецький у коментарі виданню "Верстка" припустив, що причиною обмежень можуть бути військові навчання або бойові дії.

Литва заперечила причетність до атаки на Калінінградську область після звинувачень росії

Водночас колишній конструктор ОКБ "Сухий" Вадим Лукашевич пов'язує рішення російської влади з масштабними навчаннями НАТО в сусідній Литві. У маневрах Freedom Shield 26-II та Grand Eagle 26 беруть участь 6 тисяч військовослужбовців. Навчання триватимуть до 3 грудня.

У Калінінградській області вперше з 2022 року оголосили повітряну тривогу

21 листопада в регіоні вперше від початку повномасштабної війни пролунала повітряна тривога. Місцева влада заявила про підозрілий об'єкт, який нібито залетів із боку Литви, однак згодом повідомила, що нічого підозрілого не виявила.

Того ж дня у Фінській затоці безпілотники атакували вантажне судно "Спарта II", яке прямувало до Калінінграда.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс категорично відкинув припущення про причетність його країни до атаки безпілотників на Калінінградську область.

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