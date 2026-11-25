Збільшення обсягів поставок нафти з росії сприяє формуванню надлишку пропозиції, яка, як очікується, визначить стан нафтового ринку наступного року і, можливо, у наступні роки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Експорт рф з початку року в середньому становив 3,65 млн барелів на день, що є найвищим середньорічним показником з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році. При цьому, згідно з даними про танкерні перевезення, зібраними Bloomberg, поставки за кордон за чотири тижні до 22 листопада трохи знизилися до 3,92 млн барелів на день, що на 30 000 барелів на день менше, ніж переглянутий показник за період до 15 листопада.

Збільшення експорту доповнює зростання поставок з Перської затоки, що спонукало дедалі більше ринкових аналітиків, включаючи Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. та Sanford C Bernstein, прогнозувати повернення до глобального надлишку нафти, що потенційно може призвести до зниження цін. Ціна на нафту марки Brent впала майже на чверть, порівняно з максимумом наприкінці жовтня.

У неділю міністри нафти країн ОПЕК+, очолювані росією та Саудівською Аравією, мають провести переговори для встановлення попередніх цільових показників видобутку на 2027 рік. Ці рівні будуть розраховані на основі нових відправних точок, виходячи із зовнішніх оцінок стійких виробничих потужностей кожної країни.

Експорт рф цього року виріс, попри те, що країна зазнає труднощів зі збільшенням видобутку відповідно до зростання цільових показників ОПЕК+. Ураження НПЗ змушують москву перенаправляти нафту, яку вона не може переробити, на експорт, що збільшує продаж нафти за кордон. Затишшя в цих ударах зазвичай дозволяє проводити ремонтні роботи, збільшуючи переробку та повертаючи нафту на вітчизняні нафтопереробні заводи, пише видання.

рф наростила експорт нафти до максимуму з липня на тлі уражень НПЗ - Bloomberg

За даними Bloomberg, станом на 24 листопада Україна уразила 15 російських нафтопереробних заводів з початку листопада. За розрахунками Bloomberg та урядовими даними, сумарна проєктна потужність цих заводів становить понад 3,6 мільйона барелів на добу – понад половину загальної потужності країни. Ще два заводи зазнали ударів згодом.

Самарський дубль: Генштаб підтвердив ураження Куйбишевського і Сизранського НПЗ

За тиждень до 22 листопада близько 35 танкерів завантажили 26,17 мільйона барелів російської нафти, згідно з даними відстеження суден. Для порівняння, попереднього тижня було завантажено 31 мільйон барелів на 40 суднах.

Обсяги поставок минулого тижня скоротилися на 700 000 барелів на день, становивши в середньому 3,74 мільйона барелів на день, що нівелювало більшу частину зростання попереднього тижня.

Тижневі обсяги постачання можуть бути нестабільними, на них впливають погода, ремонтні роботи, санкції, військова активність та час відправлення. Дані протягом останніх тижнів можуть бути переглянуті, оскільки значна частина суден, що перевозять російську нафту, приховує свої переміщення. Це особливо характерно для Чорного моря, де танкерам може знадобитися щонайменше тиждень, щоб знову з'явитися на автоматизованих екранах відстеження після навантаження у Новоросійську.

За тиждень із Новоросійська було здійснено одну поставку казахстанської нафти марки Kebco. З початку вересня москва перенаправляє всі постачання казахстанської нафти через чорноморський порт, вивільняючи більше потужностей для власних запасів в Усть-Лузі на Балтійському морі, який вважається безпечнішим з погляду українських уражень.

У середньому за чотири тижні валова вартість постачання московської нафти знизилася до двомісячного мінімуму в 2,27 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 22 листопада. Зниження цін на нафту Urals на 8 доларів за барель і падіння цін на нафту марки ESPO на 5 доларів стали причиною падіння, при цьому обсяги поставок знизилися лише незначно в порівнянні з попереднім періодом.

У тижневому вираженні вартість експорту впала приблизно до 1,94 млрд доларів, найнижчого рівня за 11 тижнів. Падіння було викликане зниженням загального обсягу постачання, при цьому ціни на ключові російські сорти нафти Urals та ESPO практично не змінилися порівняно з попереднім тижнем, пише видання.

Ціни на нафту наблизилися до тримісячних мінімумів