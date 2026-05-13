Команды Украины и Финляндии работают над подготовкой Drone Deal. Зеленский и Стубб рассчитывают на быстрый результат

В Бухаресте Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Команды Украины и Финляндии уже работают над подготовкой Drone Deal, и лидеры рассчитывают на оперативный результат, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Лидеры обсудили дипломатические усилия для окончания войны России против Украины и роль Европы в этом процессе. Владимир Зеленский отметил важность трансатлантического единства в любых шагах к миру. Президент Финляндии проинформировал о своих оценках ситуации и контактах с партнерами.

Украина находится в гораздо более сильной позиции, фактически в позиции силы. Теперь вы в Европе являетесь контрибутором безопасности, а не ее потребителем. Я абсолютно убежден, что Европа нуждается в вас с вашим опытом. И мы будем продолжать вместе работать в этом направлении – сказал Стубб.

Команды Украины и Финляндии уже работают над подготовкой Drone Deal, и лидеры рассчитывают на оперативный результат.

Отдельно Президент Украины отметил вклад Финляндии в программу PURL, которая очень помогает защищать жизни в Украине, в частности на фоне таких массированных воздушных ударов со стороны рф, как сегодня.

Также президенты обсудили евроинтеграцию Украины и необходимость открытия всех переговорных кластеров в ближайшие месяцы.

Глава государства поблагодарил за всю помощь со стороны Финляндии и лично Александра Стубба – за его принципиальную и последовательную позицию по поддержке Украины.

Украина предложила ЕС совместный Drone Deal для защиты неба